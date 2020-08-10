«24 часа Ле-Мана» пройдет без зрителей на трибунах

Гонка должна была состоится еще в середине июня, но из-за пандемии коронавируса перенесена на 19—20 сентября .

«За последние несколько недель мы вместе с местными властями рассмотрели много вариантов проведения гонки в сентябре со зрителями, пусть даже в ограниченном количестве. Но из-за ограничений при организации массовых мероприятий мы решили провести гонку за закрытыми дверями. По-прежнему оставалось слишком много вопросов по поводу здоровья и безопасности зрителей», — заявил президент Западного автомобильного клуба Франции Пьер Фийон.