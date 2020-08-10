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16:27 (мск), источник: Autosport.com.ru

«24 часа Ле-Мана» пройдет без зрителей на трибунах

Впервые в своей истории знаменитый суточный марафон состоится без зрителей.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:35 MSK, 10.08
Инфицировано892 654+5 118
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
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5.08
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5118
28.0710.08
Скончалось15 001+70
28.07
150
29.07
169
30.07
129
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Выздоровело696 681+3 259
28.07
8888
29.07
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3215
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3259
28.0710.08
Инфицировано19 913 080+216 119
28.07
231261
29.07
251959
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Скончалось732 185+4 201
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Выздоровело12 140 248+176 333
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Источник: AP 2020

Организаторы знаменитого суточного марафона «24 часа Ле-Мана» объявили, что гонка пройдет в закрытом режиме.

Гонка должна была состоится еще в середине июня, но из-за пандемии коронавируса перенесена на 19—20 сентября.

«За последние несколько недель мы вместе с местными властями рассмотрели много вариантов проведения гонки в сентябре со зрителями, пусть даже в ограниченном количестве. Но из-за ограничений при организации массовых мероприятий мы решили провести гонку за закрытыми дверями. По-прежнему оставалось слишком много вопросов по поводу здоровья и безопасности зрителей», — заявил президент Западного автомобильного клуба Франции Пьер Фийон.

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