«24 часа Ле-Мана» пройдет без зрителей на трибунах
Впервые в своей истории знаменитый суточный марафон состоится без зрителей.
Впервые в своей истории знаменитый суточный марафон состоится без зрителей.
Организаторы знаменитого суточного марафона «24 часа Ле-Мана» объявили, что гонка пройдет в закрытом режиме.
Гонка должна была состоится еще в середине июня, но
«За последние несколько недель мы вместе с местными властями рассмотрели много вариантов проведения гонки в сентябре со зрителями, пусть даже в ограниченном количестве. Но