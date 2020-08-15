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19:39 (мск), источник: Autosport.com.ru

Мацушита выиграл в Барселоне при старте с 18-го места, Шварцман — второй

Хаотичная гонка в Барселоне завершилась победой японского гонщика.

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Источник: РИА "Новости"

Гонщик команды MP Motorsport Нобухару Мацушита одержал блистательную победу в субботней гонке в Барселоне при старте с 18-го места благодаря удачному пит-стопу под машиной безопасности.

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На старте заезда лидерство захватил Роберт Шварцман, однако Каллум Илотт восстановил статус-кво на восьмом круге, прямо перед первой волной обязательных пит-стопов. После того как Шварцман и Илотт свернули в боксы, в лидеры вышел Мик Шумахер, стартовавший на более жёстких шинах.

Мику не хватило одного-единственного круга, чтобы заставить альтернативную тактику работать: он свернул за комплектом Soft на 24-м круге, а уже на следующем из-за столковения Шона Гелаэля и Джулиано Алези на трассе появилась машина безопасности. Сейфти-каром воспользовались все, кто ещё не останавливался, включая Мацушиту и Никиту Мазепина, а несколько лидеров решили провести второй пит-стоп — в том числе Шварцман, Илотт и Другович, который перед периодом сейфти-кара прошёл Роберта.

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На рестарте лидером оказался победитель второй гонки в Сильверстоуне Юки Цунода — в Carlin решили до финиша ехать на жёстких шинах. Цунода продержался два круга, но в конце концов пропустил Нобухару Мацушиту и Роберта Шварцмана, который прорвался с шестого места на рестарте на второе.

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Казалось, подиум Цуноды спасли вылет Роя Ниссани и ещё один сейфти-кар, но гоночная дирекция всё же дала рестарт на один круг, и третье место вырвал Никита Мазепин, который в процессе прошёл лидера личного зачёта Каллума Илотта — впрочем, россиянин уже был наказан пятью секундами за нарушение границ трассы, и в протоколе он занял лишь 13-е место. В итоге на подиум поднялся Гуань Ю Чжоу, Цунода оказался четвёртым, а Илотт минимизировал потери и финишировал пятым.

Воскресная гонка испанского этапа Формулы 2 стартует в 12:10 по московскому времени.

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