Мацушита выиграл в Барселоне при старте с 18-го места, Шварцман — второй

Источник: РИА "Новости"

Гонщик команды MP Motorsport Нобухару Мацушита одержал блистательную победу в субботней гонке в Барселоне при старте с 18-го места благодаря удачному пит-стопу под машиной безопасности.

Читайте также Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

На старте заезда лидерство захватил Роберт Шварцман, однако Каллум Илотт восстановил статус-кво на восьмом круге, прямо перед первой волной обязательных пит-стопов. После того как Шварцман и Илотт свернули в боксы, в лидеры вышел Мик Шумахер, стартовавший на более жёстких шинах.

Мику не хватило одного-единственного круга, чтобы заставить альтернативную тактику работать: он свернул за комплектом Soft на 24-м круге, а уже на следующем из-за столковения Шона Гелаэля и Джулиано Алези на трассе появилась машина безопасности. Сейфти-каром воспользовались все, кто ещё не останавливался, включая Мацушиту и Никиту Мазепина, а несколько лидеров решили провести второй пит-стоп — в том числе Шварцман, Илотт и Другович, который перед периодом сейфти-кара прошёл Роберта.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--dfd53daa202bc756844d" data-vnd="dfd53daa202bc756844d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=dfd53daa202bc756844d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На рестарте лидером оказался победитель второй гонки в Сильверстоуне Юки Цунода — в Carlin решили до финиша ехать на жёстких шинах. Цунода продержался два круга, но в конце концов пропустил Нобухару Мацушиту и Роберта Шварцмана, который прорвался с шестого места на рестарте на второе.

Казалось, подиум Цуноды спасли вылет Роя Ниссани и ещё один сейфти-кар, но гоночная дирекция всё же дала рестарт на один круг, и третье место вырвал Никита Мазепин, который в процессе прошёл лидера личного зачёта Каллума Илотта — впрочем, россиянин уже был наказан пятью секундами за нарушение границ трассы, и в протоколе он занял лишь 13-е место. В итоге на подиум поднялся Гуань Ю Чжоу, Цунода оказался четвёртым, а Илотт минимизировал потери и финишировал пятым.