Россиянин Белов примет участие в оставшихся гонках сезона «Формулы-3»
ТАСС, 27 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Михаэль Белов примет участие в оставшихся трех этапах сезона «Формулы-3». Об этом сообщает
ТАСС, 27 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Михаэль Белов примет участие в оставшихся трех этапах сезона «Формулы-3». Об этом сообщает
18-летний россиянин заменит в команде Charouz Racing System немца Дэвида Шумахера, сына бывшего пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера.
«Переход в “Формулу-3” для меня большой шаг вперед, — сказал Белов. — Будет сложно, но я постараюсь адаптироваться как можно быстрее. Я думаю, хорошо, что дебют в таком серьезном чемпионате придется на трассу “Спа-Франкоршам”, здесь есть и скоростные, и медленные повороты — есть, где почувствовать машину. Тем более что и трасса, и автомобиль для меня новые, ранее я на них не выступал».
«Уверен, что мои наставники в SMP Racing и команда Charouz Racing System помогут мне освоиться в этом сложном чемпионате, где едет много сильных пилотов. Со своей стороны я приложу максимум усилий, чтобы показать хороший результат», — добавил Белов.
Ближайший этап «Формулы-3» состоится