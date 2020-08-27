Россиянин Белов примет участие в оставшихся гонках сезона «Формулы-3»

«Переход в “Формулу-3” для меня большой шаг вперед, — сказал Белов. — Будет сложно, но я постараюсь адаптироваться как можно быстрее. Я думаю, хорошо, что дебют в таком серьезном чемпионате придется на трассу “Спа-Франкоршам”, здесь есть и скоростные, и медленные повороты — есть, где почувствовать машину. Тем более что и трасса, и автомобиль для меня новые, ранее я на них не выступал».