Лирим Зендели победил в субботней гонке Ф3 в Спа

Пилот Trident Лирим Зендели одержал убедительную победу в субботней гонке Международной Формулы-3 на трассе Спа-Франкоршам.

Немецкий гонщик стартовал с поул-позиции, сохранил лидерство после первого поворота и задавал темп на протяжении всей дистанции. К финишу Зендели оторвался на четыре секунды от ближайшего преследователя Тео Пуршера и впервые в карьере выиграл гонку Международной Ф3.

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Третьим в начале гонки ехал россиянин Александр Смоляр, но пилот SMP Racing не смог удержать позади Дэвида Бекманну и уступил подиумную позицию немцу. Тем не менее четвертое место стало лучшим достижением Смоляра в сезоне, если не считать потерянную победу из-за штрафа в спринте в Сильверстоуне.