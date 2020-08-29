Лирим Зендели победил в субботней гонке Ф3 в Спа
Немецкий пилот Trident одержал первую победу в Международной Формуле-3.
Немецкий пилот Trident одержал первую победу в Международной Формуле-3.
Пилот Trident Лирим Зендели одержал убедительную победу в субботней гонке Международной Формулы-3 на трассе
Немецкий гонщик стартовал с
Третьим в начале гонки ехал россиянин Александр Смоляр, но пилот SMP Racing не смог удержать позади Дэвида Бекманну и уступил подиумную позицию немцу. Тем не менее четвертое место стало лучшим достижением Смоляра в сезоне, если не считать потерянную победу
Пятое место занял Оскар Пиастри, опередивший на три позиции своего главного соперника Логана Сарджента и вернувшийся в лидеры личного зачета.