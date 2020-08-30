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17:22 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Тимерзянов стал третьим на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу в Финляндии

ТАСС, 30 августа. Российский гонщик Тимур Тимерзянов занял третье место на четвертом этапе чемпионата мира по ралли-кроссу (WRX), который завершился в Финляндии.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам квалификационных заездов российский гонщик занял 10-е место, в полуфинале он стал третьим в своем заезде, а в финале уступил одержавшему победу финну Никласу Гронхольму и ставшему вторым шведу Маттиасу Экстрёму.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин выступает в чемпионате мира с момента его образования в 2014 году. В 2012 и 2013 годах он становился чемпионом Европы по ралли-кроссу, после чего первенство было преобразовано в чемпионат мира.

В текущем сезоне Тимерзянов занимает 10-е место в личном зачете с 40 очками в активе. Лидирует швед Йохан Кристофферссон (111).

Пятый и шестой этапы чемпионата пройдут в Латвии с 19 по 20 сентября.

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