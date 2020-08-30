Россиянин Тимерзянов стал третьим на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу в Финляндии
ТАСС, 30 августа. Российский гонщик Тимур Тимерзянов занял третье место на четвертом этапе чемпионата мира по
ТАСС, 30 августа. Российский гонщик Тимур Тимерзянов занял третье место на четвертом этапе чемпионата мира по
По итогам квалификационных заездов российский гонщик занял 10-е место, в полуфинале он стал третьим в своем заезде, а в финале уступил одержавшему победу финну Никласу Гронхольму и ставшему вторым шведу Маттиасу Экстрёму.
Россиянин выступает в чемпионате мира с момента его образования в 2014 году. В 2012 и 2013 годах он становился чемпионом Европы по
В текущем сезоне Тимерзянов занимает 10-е место в личном зачете с 40 очками в активе. Лидирует швед Йохан Кристофферссон (111).
Пятый и шестой этапы чемпионата пройдут в Латвии с 19 по 20 сентября.