The-Race: Квят может продолжить карьеру в «Формуле-Е»

По информации источника, 26-летний гонщик рассматривает возможность перехода в гоночную серию «Формула-Е». Сообщается, что помимо него данный вариант рассматривают еще три пилота «Формулы-1» — Ромен Грожан, Антонио Джовинацци и Нико Хюлькенберг.