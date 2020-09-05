Фредерик Вести выиграл первую гонку Ф3 в Монце, Михаэль Белов — 10-й
Датский пилот Prema одержал вторую победу в сезоне-2020, прорвавшись после старта с девятого места.
Датский пилот Prema одержал вторую победу в сезоне-2020, прорвавшись после старта с девятого места.
Датский пилот Prema Фредерик Вести одержал свою вторую победу в сезоне-2020 Международной Формулы-3, выиграв непредсказуемую и драматичную первую гонку в Монце.
Всё перевернулось с ног на голову в пелотоне еще до старта: девять пилотов, включая россиянина Александра Смоляра и обладателя поула Тео Пуршера, получили по пять штрафных позиций за слишком медленную езду на прогревочных кругах в квалификации. Таким образом, поул унаследовал Лиам Лоусон, вместе с которым первый ряд стартового поля поделил Маттео Наннини.
На старте Лоусон остался впереди, но уже на третьем круге оштрафованный Пуршер отыграл все потерянные позиции и перехватил лидерство. А на восьмом круге Лоусон и вовсе столкнулся с Наннини, потеряв
Позади тем временем прорывался Вести, который также после квалификации был оштрафован и в результате стартовал девятым. На 12-м круге датчанин обогнал Лоусона и вышел на третье место. Буквально сразу после этого на трассу выехал
Высокое десятое место занял российский новичок Международной Формулы 3 Михаэль Белов, Александр Смоляр занял 20-е место.