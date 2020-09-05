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13:51 (мск), источник: Autosport.com.ru

Фредерик Вести выиграл первую гонку Ф3 в Монце, Михаэль Белов — 10-й

Датский пилот Prema одержал вторую победу в сезоне-2020, прорвавшись после старта с девятого места.

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Датский пилот Prema Фредерик Вести одержал свою вторую победу в сезоне-2020 Международной Формулы-3, выиграв непредсказуемую и драматичную первую гонку в Монце.

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Всё перевернулось с ног на голову в пелотоне еще до старта: девять пилотов, включая россиянина Александра Смоляра и обладателя поула Тео Пуршера, получили по пять штрафных позиций за слишком медленную езду на прогревочных кругах в квалификации. Таким образом, поул унаследовал Лиам Лоусон, вместе с которым первый ряд стартового поля поделил Маттео Наннини.

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На старте Лоусон остался впереди, но уже на третьем круге оштрафованный Пуршер отыграл все потерянные позиции и перехватил лидерство. А на восьмом круге Лоусон и вовсе столкнулся с Наннини, потеряв из-за этого ещё одно место и пропустив впереди Джейка Хьюза.

Позади тем временем прорывался Вести, который также после квалификации был оштрафован и в результате стартовал девятым. На 12-м круге датчанин обогнал Лоусона и вышел на третье место. Буквально сразу после этого на трассу выехал сейфти-кар — с трассы вылетел Себастьян Фернандес. На рестарте на 14-м круге Вести продолжил свой прорыв и оставил позади Хьюза. А за два круга до финиша он сломил и сопротивление лидера Пуршера. Француз не сумел контратаковать, и датчанин уверенно довел гонку до победного конца. На третье место после старта с 15-го места прорвался Оскар Пиастри, вышедший в лидеры в чемпионата, поскольку его главный соперник Логан Сарджант после столкновения с одним из соперником стал только 26-м.

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Высокое десятое место занял российский новичок Международной Формулы 3 Михаэль Белов, Александр Смоляр занял 20-е место.

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