Фредерик Вести выиграл первую гонку Ф3 в Монце, Михаэль Белов — 10-й

Всё перевернулось с ног на голову в пелотоне еще до старта: девять пилотов, включая россиянина Александра Смоляра и обладателя поула Тео Пуршера, получили по пять штрафных позиций за слишком медленную езду на прогревочных кругах в квалификации. Таким образом, поул унаследовал Лиам Лоусон, вместе с которым первый ряд стартового поля поделил Маттео Наннини.

На старте Лоусон остался впереди, но уже на третьем круге оштрафованный Пуршер отыграл все потерянные позиции и перехватил лидерство. А на восьмом круге Лоусон и вовсе столкнулся с Наннини, потеряв из-за этого ещё одно место и пропустив впереди Джейка Хьюза.