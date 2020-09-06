Джейк Хьюз выиграл вторую гонку Ф3 в Монце, претенденты на титул сошли

Пилот HWA Джейк Хьюз одержал победу во второй гонке Международной Формулы-3 в Монце, которая прошла в воскресенье утром.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a728eed80569ea0b8150" data-vnd="a728eed80569ea0b8150" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a728eed80569ea0b8150" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С реверсивного поула стартовал российский новичок серии Михаэль Белов. Но уже к первому повороту пилот SMP Racing откатился на третье место, пропустив вперед Лирима Зендели и Энцо Фиттипальди. А к середине гонки россиянин оказался за пределами первой десятки. Но и Зендели с Фиттипальди не суждено было остаться впереди. Фиттипальди пробил колесо после неудачной атаки на немца, а Зендели после этого выпал из лидирующей группы. На первое место вышел Лиам Лоусон.

Юниор Red Bull возглавлял пелотон до 10-го круга, пока его не обогнал Джейк Хьюз. Контратаковать Лоусон не смог, но уверенно удержался на втором месте до финиша. А Хьюз без особых проблем довел гонку до победного финиша.

Третье место занял Тео Пуршер, а на четвертое после старта с 20-го места пробился Александр Смоляр. Причем до Пуршера россиянину не хватило всего 0,4 секунды.