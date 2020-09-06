Джейк Хьюз выиграл вторую гонку Ф3 в Монце, претенденты на титул сошли
Британский гонщик HWA одержал вторую победу в сезоне-2020.
Британский гонщик HWA одержал вторую победу в сезоне-2020.
Пилот HWA Джейк Хьюз одержал победу во второй гонке Международной Формулы-3 в Монце, которая прошла в воскресенье утром.
С реверсивного поула стартовал российский новичок серии Михаэль Белов. Но уже к первому повороту пилот SMP Racing откатился на третье место, пропустив вперед Лирима Зендели и Энцо Фиттипальди. А к середине гонки россиянин оказался за пределами первой десятки. Но и Зендели с Фиттипальди не суждено было остаться впереди. Фиттипальди пробил колесо после неудачной атаки на немца, а Зендели после этого выпал из лидирующей группы. На первое место вышел Лиам Лоусон.
Юниор Red Bull возглавлял пелотон до 10-го круга, пока его не обогнал Джейк Хьюз. Контратаковать Лоусон не смог, но уверенно удержался на втором месте до финиша. А Хьюз без особых проблем довел гонку до победного финиша.
Третье место занял Тео Пуршер, а на четвертое после старта с 20-го места пробился Александр Смоляр. Причем до Пуршера россиянину не хватило всего 0,4 секунды.
Неудачно завершилась гонка для главных претендентов на титул. Логан Сарджант столкнулся с Фредериком Вести и сошел с дистанции, а Оскара Пиастри выбил Клемент Новалак. Таким образом, на финал сезона в Муджелло через неделю они приедут с разрывом в восемь очков в пользу Пиастри.