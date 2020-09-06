Дэн Тиктум выиграл спринт Ф2 в Монце, Каллум Илотт вернулся в лидеры чемпионата
Бывший участник молодежной программы Red Bull второй раз в сезоне поднялся на высшую ступень подиума.
Бывший участник молодежной программы Red Bull второй раз в сезоне поднялся на высшую ступень подиума.
Бывший участник молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум одержал свою вторую победу в Формуле-2, выиграв воскресный спринт в Монце.
Благодаря седьмому месту в субботней гонке Тиктум стартовал с первого ряда. В первом повороте он обогнал обладателя реверсивного поула Луиса Делетраза и принялся постепенно отрываться от преследователей. К 10-му из 21-го круга гонщик DAMS оторвался на две секунды. В конце ему пришлось немного поволноваться, поскольку
Вторым финишировал Каллум Илотт. На последних кругах британца прессинговал Кристиан Лундгор, он выдержал давление и остался впереди. Четвертым гонку завершил победитель субботнего заезда Мик Шумахер, за два круга до финиша обогнавший Луиса Делетраза.
Россиянин Роберт Шварцман на последних кругах вплотную преследовал Делетраза, но обогнать швейцарца не смог и остался шестым. Другой российский гонщик Никита Мазепин занял девятое место, Артём Маркелов — 17-й.
В чемпионате Илотт вернулся на первое место, а на вторую строчку поднялся Шумахер. Между ними пять очков. Шварцман — третий в восьми очках от Илотта.