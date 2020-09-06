Дэн Тиктум выиграл спринт Ф2 в Монце, Каллум Илотт вернулся в лидеры чемпионата

Бывший участник молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум одержал свою вторую победу в Формуле-2, выиграв воскресный спринт в Монце.

Благодаря седьмому месту в субботней гонке Тиктум стартовал с первого ряда. В первом повороте он обогнал обладателя реверсивного поула Луиса Делетраза и принялся постепенно отрываться от преследователей. К 10-му из 21-го круга гонщик DAMS оторвался на две секунды. В конце ему пришлось немного поволноваться, поскольку из-за вылета Роя Ниссани был риск выезда сейфти-кара. Но обошлось режимом виртуальной машины безопасности, поэтому Тиктум сохранил свое преимущество до финиша. Правда, на круге почета ему пришлось остановиться из-за технических проблем, и в закрытый парк он добрался на автомобиле гоночной дирекции.

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Вторым финишировал Каллум Илотт. На последних кругах британца прессинговал Кристиан Лундгор, он выдержал давление и остался впереди. Четвертым гонку завершил победитель субботнего заезда Мик Шумахер, за два круга до финиша обогнавший Луиса Делетраза.

Россиянин Роберт Шварцман на последних кругах вплотную преследовал Делетраза, но обогнать швейцарца не смог и остался шестым. Другой российский гонщик Никита Мазепин занял девятое место, Артём Маркелов — 17-й.