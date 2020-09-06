Отт Тянак победил на Ралли Эстонии, Николай Грязин упустил подиум в WRC2

Источник: AP 2020

Действующий чемпион мира по ралли Отт Тянак открыл счет победам в сезоне-2020, выиграв свой домашний этап Ралли Эстонии.

Гонщик Hyundai лидировал на протяжении всех двух дней основной программы соревнования. Эстонец вышел на первое место после третьего из 17-ти спецучастков и с тех пор больше никого не пропустил вперед. На старт финального допа он вышел с отрывом 13 секунд от ближайшего преследователя, которым был его напарник по команде Крэг Брин. И на финише он лишь упрочил свою позицию, оторвавшись от ирландца на 22 секунды.

«Я рад одержать свою первую победу с Hyundai, да и к тому же на домашнем ралли. Потрясающие ощущения!» — прокомментировал Тянак, ушедший из Toyota после победы в чемпионате прошлого года.

Брин, выступающий на отдельных этапах за рулем третьей машины Hyundai, повторил свой лучший результат в карьере, финишировав вторым.

Третье место занял шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье, сохранивший лидерство в чемпионате и опережающий на девять очков Элфина Эванса, который на Ралли Эстония занял четвертое место. Пятым стал новичок WRC Калле Рованпера.

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Российский гонщик Николай Грязин вплоть до заключительного допа занимал второе место в WRC2, но прокол колеса отбросил его на пятое место в категории.

«Завершили ралли Эстония — совершенно не так, как рассчитывали, — цитирует Грязина его Telegram-канал. — Сложно сейчас подобрать какие-то слова, очень обидно упустить хороший результат таким образом. У нас не было задачи рисковать — нам нужно было просто доехать до финиша. И я даже не понял, где и как мы получили прокол. Да, на дороге была глубокая колея, но по ощущениям ехалось как обычно, ничего особенного, никаких ударов. В итоге через 400 метров после старта я почувствовал, что у нас пробито левое переднее колесо — и на этом наши надежды на подиум рухнули».