Сын Шумахера может лишить Шварцмана места в Ф-1. Мик и затмил россиянина, и помешал ему
Неудачный этап в Монце отбросил Шварцмана на третье место в чемпионате, в то время как сын Михаэля ворвался в борьбу за титул.
Неудачный этап в Монце отбросил Шварцмана на третье место в чемпионате, в то время как сын Михаэля ворвался в борьбу за титул.
Этап в Монце завершился для Роберта Шварцмана неудачей и принёс россиянину всего шесть очков. Проблемы начались уже в квалификации, когда Роберт занял лишь 16-е место. «Это странно, и мы не совсем понимаем, почему так получилось», — сказал тогда Шварцман. В субботней гонке удалось пробиться на девятое место — был шанс подняться и выше, но в первом повороте Шварцман оказался зажат между соперниками и потерял пару позиций.
В воскресном спринте Роберт набрал ещё несколько очков за шестое место, но это было уже не столь важно: на протяжении всего
За счёт блестящих выступлений на первых этапах Роберт Шварцман сумел затмить Мика Шумахера, у которого в Формуле-2 опыта гораздо больше — немец дебютировал в этой серии ещё в прошлом году. Не помогло Шумахеру и то, что он порой ошибался в борьбе на трассе и в первых четырёх гонках ни разу не дотянулся до подиума, а на «Сильверстоуне» снёс Шварцману переднее антикрыло.
Итальянский этап, казалось, начался для Шумахера с провала — немец ошибся в эске «Аскари» и вылетел в отбойники. Авария Мика привела к красным флагам и досрочной остановке квалификации, что отчасти помешало и Шварцману, хотя Роберт позже и признал, что по
Права на видео принадлежат FIA F2 Championship.
Неудача Мика не сломила: в субботу немец выдал блестящий старт, разом прорвавшись с седьмого места на второе. В лидерах удержался стартовавший с поула Каллум Айлотт, но британца подвела техника — машина заглохла на
«Когда ты пилот Академии “Феррари”, выиграть здесь — большая честь, а победить в Монце с итальянской командой — совершенно особое чувство, — сказал после финиша Мик. — Команда заслужила каждое сегодняшнее очко, поскольку они проделали потрясающую работу, восстановив машину после инцидента в квалификации. Если говорить о борьбе в чемпионате, то мы уже доказывали, что всегда есть шанс отыграться, даже если ты начал отставать. Для этого необходимо быть стабильным, ты должен любить свою работу и поддерживать хорошие отношения с командой. Всё это сейчас есть».
Воскресный спринт не внёс принципиальных изменений в расстановку сил в чемпионате — разве что Юки Цуноду подвела техника,
Ещё одной плохой новостью для Роберта стало второе место Каллума Айлотта. Побороться за победу с Дэном Тиктумом ему так и не удалось, зато атаки Кристиана Лундгора и других преследователей Каллум уверенно отбивал. Айлотт в этом году поднимается на подиум не так часто, как Шумахер, однако в стабильности ему не откажешь — лишь дважды британцу не удавалось набрать очки (вылет в Сильверстоуне и сход после удара от Цуноды в Спа).
«Вообще-то я должен был вернуться в лидеры ещё вчера, — вспомнил субботние проблемы на
До конца сезона Формулы-2 остаётся четыре этапа. Уже через неделю молодёжная серия вместе с Формулой-1 отправится на новую для себя трассу «Муджелло», в конце сентября пройдёт этап в Сочи, а закончится сезон двумя этапами в Бахрейне. Таким образом, потенциально каждый пилот может набрать 192 очка, а первую тройку сейчас разделяют всего восемь. Но Шварцману, Шумахеру и Айлотту есть что делить и помимо титула —
Пару недель назад руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что «Формула-1 — это логичный следующий шаг в карьере Мика Шумахера», что некоторыми было воспринято как намёк на контракт немца с
А во время пятничной
Эти слова Бинотто тоже нельзя воспринимать как обещание контракта, но они позволяют понять логику «Феррари». И если смотреть на прогресс пилотов, то в случае со Шварцманом в первую очередь бросается в глаза то, насколько зрело Роберт проводит гонки: атакует, когда это необходимо, не допуская ошибок на трассе, и аккуратно обращается с резиной, когда того требует тактика.
Что до Мика, то, по сравнению с прошлым годом, он держится на трассе намного увереннее и на всех этапах едет в темпе лидеров, в то время как в сезоне-2019 Шумахер чаще оказывался в середине пелотона и лишь один раз поднялся на подиум (победа в спринте на «Хунгароринге»). Но в борьбе колесо в колесо немец всё же допускает ошибки.
Любопытно, что меньше всего в контексте перехода в Формулу-1 говорят о Каллуме Айлотте, но этому тоже есть объяснение. Да, британец лидирует в общем зачёте, однако далеко не всегда он едет быстрее Чжоу Гуаньюя — китаец (его поддерживает «Рено») очень быстр, но очень часто теряет очки
Каллум же не слишком блистал в GP3 в сезоне-2018, когда по итогам сезона уступил партнёрам по ART — Антуану Юберу и Никите Мазепину. В дебютном сезоне Ф-2 в прошлом году Айлотт тоже в основном держался в середине пелотона, хотя в составе середняка («Хароуз») смог опередить в чемпионате Шумахера, выступавшего за «Прему». Кроме того, можно вспомнить вылет Айлотта в Сильверстоуне, когда тот ошибся в погоне за Тиктумом и потерял второе место.
Так или иначе, впереди ещё восемь гонок, и каждому из претендентов на титул есть, что доказывать «Феррари». И это мы ещё не говорим про Юки Цуноду, которого поддерживает «Ред Булл», и протеже «Рено» Кристиана Лундгора — у обоих есть шансы вмешаться в борьбу за чемпионство. Тем интереснее будет следить за концовкой сезона.
Дмитрий Захарченко