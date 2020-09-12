Фредерик Вести выиграл первую гонку Ф3 в Муджелло

Датский пилот не выглядел фаворитом по ходу первой половины дистанции. Он стартовал третьим и ехал на этой позиции до 14-го из 21 круга. Сражение за лидерство вели обладатель поула Лирим Зендели и Джейк Хьюз. Но за семь кругов до финиша Вести обогнал Зендели, а кругом спустя оставил позади и Хьюза. Британский гонщик не собирался уступать и на предпоследнем круге вернул себе лидерство. Однако в начале заключительного круга Вести атаковал и снова вышел вперед. Этот обгон в итоге стал решающим, потому что Хьюз хоть и держался на расстоянии атаки до клетчатого флага, но остался на вторым.