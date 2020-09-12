Фредерик Вести выиграл первую гонку Ф3 в Муджелло
Датский гонщик Prema одержал третью победу в сезоне, а его напарники Оскар Пиастри и Логан Сарджент сравнялись по очкам в чемпионате.
Датский гонщик Prema одержал третью победу в сезоне, а его напарники Оскар Пиастри и Логан Сарджент сравнялись по очкам в чемпионате.
Пилот Prema Racing Фредерик Вести одержал свою третью победу в Международной Формуле-3, выиграв субботнюю гонку в Муджелло.
Датский пилот не выглядел фаворитом по ходу первой половины дистанции. Он стартовал третьим и ехал на этой позиции до 14-го из 21 круга. Сражение за лидерство вели обладатель поула Лирим Зендели и Джейк Хьюз. Но за семь кругов до финиша Вести обогнал Зендели, а кругом спустя оставил позади и Хьюза. Британский гонщик не собирался уступать и на предпоследнем круге вернул себе лидерство. Однако в начале заключительного круга Вести атаковал и снова вышел вперед. Этот обгон в итоге стал решающим, потому что Хьюз хоть и держался на расстоянии атаки до клетчатого флага, но остался на вторым.
В борьбе за третье место Тео Пуршер обогнал Зендели и набрал важные очки, которые позволили ему остаться в сражении за титул в преддверии финальной гонки сезона, которая пройдет в воскресенье.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри финишировал лишь 11-м, тогда как Логан Сарджент занял шестое место. В чемпионате они сравнялись по очкам — у обоих по 160. Пуршер в девяти очках позади, тогда как в воскресенье можно будет набрать 17 очков.
Российский гонщик Александр Смоляр стал седьмым, Михаэль Белов после столкновения с Алексом Перони занял последнее, 27-е место.