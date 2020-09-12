Россиянин Мазепин выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Италии
ТАСС, 12 сентября. Российский пилот команды Hitech GP Никита Мазепин стал победителем первой гонки девятого этапа серии «Формула-2», который проходит в Италии.
ТАСС, 12 сентября. Российский пилот команды Hitech GP Никита Мазепин стал победителем первой гонки девятого этапа серии «Формула-2», который проходит в Италии.
Вторым финишировал его партнер по команде итальянец Лука Гьотто, третьим стал швейцарец Луи Делетраз (Charouz Racing System).
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, сошел с дистанции
Партнер Шварцмана по команде сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер финишировал пятым.