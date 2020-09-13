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15:54 (мск), источник: Autosport.com.ru

Оскар Пиастри — чемпион Международной Формулы-3 2020 года

Австралийский пилот финишировал седьмым в заключительной гонке сезона в Муджелло и обеспечил себе чемпионский титул.

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Австралийский пилот Оскар Пиастри финишировал седьмым в воскресной гонке Международной Формулы-3 в Муджелло и стал чемпионом.

На старт заключительной гонки сезона вышли три претендента на титул. Пиастри делил первую строчку в чемпионате с напарником по Prema Логаном Сарджентом, девять очков им уступал Тео Пуршер из команды ART Grand Prix. Но уже после первых поворотов в борьбе за титул остались лишь двое. Сарджент столкнулся с Лиримом Зендели, вылетел с трассы и закончил на этом гонку. И это при том, что американец был фаворитом, учитывая пятое место на стартовой решетке против 11-го у Пиастри и восьмого у Пуршера. Так что интрига свелась к заочной борьбе между австралийцем и французом.

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На старте Пиастри поднялся на девятое место, тогда как Пуршер — на шестое. Такой расклад полностью устраивал пилота Prema. Но Пуршер не собирался сдаваться. На девятом круге он опередил напарника по команде Александра Смоляра и вышел на пятое место, а кругом спустя обогнал и Энцо Фиттипальди. Пиастри к середине дистанции откатился на десятое место, поэтому его преимущество виртуально сократилось до двух очков. Но на помощь ему пришла командная тактика: в конце Фредерик Вести отдал ему позицию. А собственными усилиями он обогнал Смоляра и Себастьяна Фернандеса, поднявшись на седьмое место. Пуршер к концу вышел на третью позицию, но дотянуться до Дэвида Бекманна не смог и не добрал три очка для того, чтобы отобрать титул у Пиастри.

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После победы в Еврокубке Формула Renault 2.0 год назад гонщик из австралийского Мельбурна стал чемпионом Международной Формулы 3.

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Победу в финальной гонке сезона одержал Лиам Лоусон. Участник молодежной программы Red Bull стартовал с поула и задавал темп на протяжении всей дистанции.

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