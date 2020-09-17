Серия IndyCar анонсировала этап в Нэшвилле в 2021 году

В 2021 году в календаре американской серии IndyCar появится новая городская трасса в даунтауне Нэшвилла, штат Теннесси. Этап, который пройдёт 6—8 августа , будет носить название «Гран При Города музыки». Нэшвилл считается столицей музыки кантри.

Городская трасса длиной 3,49 км насчитывает 11 поворотов — семь левых и четыре правых. Центром автодрома будет стадион команды по американскому футболу Tennessee Titans, в котором разместится паддок IndyCar. Старт гонки будет дан прямо на Мемориальном мосту ветеранов Корейской войны через реку Камберленд. Мост разделит трассу на две большие секции на каждом из берегов реки.