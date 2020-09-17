Серия IndyCar анонсировала этап в Нэшвилле в 2021 году
Гонка на городской трассе в столице музыки кантри пройдёт
Гонка на городской трассе в столице музыки кантри пройдёт
В 2021 году в календаре американской серии IndyCar появится новая городская трасса в даунтауне Нэшвилла, штат Теннесси. Этап, который пройдёт
Городская трасса длиной 3,49 км насчитывает 11 поворотов — семь левых и четыре правых. Центром автодрома будет стадион команды по американскому футболу Tennessee Titans, в котором разместится паддок IndyCar. Старт гонки будет дан прямо на Мемориальном мосту ветеранов Корейской войны через реку Камберленд. Мост разделит трассу на две большие секции на каждом из берегов реки.
«Нэшвилл — город мирового класса и глобальная столица развлечений, и для нашей серии он является превосходной платформой, — заявил исполнительный директор Penske Corporation Марк Майлс. — Гран При Города музыки пройдёт в самом сердце Нэшвилла и станет уникальным и волнующим для IndyCar опытом».