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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эльфин Эванс победил на этапе WRC «Ралли Турции»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британец Эльфин Эванс, выступающий за команду Toyota, одержал победу на пятом этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) в Турции.

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Источник: AP 2020

По сумме всех спецучастков Эванс опередил на 35,2 секунды ставшего вторым бельгийца Тьерри Невилля (Hyundai). Замкнул тройку француз Себастьян Лёб (Hyundai, +59,4 секунды).

В общем зачете лидирует Эванс, набравший 97 очков. Далее следуют француз Себастьен Ожье (Toyota, 79 очков) и эстонец Отт Тянак (Hyundai, 70).

Шестой этап WRC пройдет 8—11 октября в Италии.

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