Эльфин Эванс победил на этапе WRC «Ралли Турции»
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британец Эльфин Эванс, выступающий за команду Toyota, одержал победу на пятом этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) в Турции.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британец Эльфин Эванс, выступающий за команду Toyota, одержал победу на пятом этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) в Турции.
По сумме всех спецучастков Эванс опередил на 35,2 секунды ставшего вторым бельгийца Тьерри Невилля (Hyundai). Замкнул тройку француз Себастьян Лёб (Hyundai, +59,4 секунды).
В общем зачете лидирует Эванс, набравший 97 очков. Далее следуют француз Себастьен Ожье (Toyota, 79 очков) и эстонец Отт Тянак (Hyundai, 70).
Шестой этап WRC пройдет