Омская область станет местом старта российского этапа ралли «Шелковый путь» в 2021 году

Источник: РИА "Новости"

«В июле 2021 года с территории Омской области запланирован старт российского этапа ежегодного международного ралли “Шелковый путь” с участием около 200 экипажей, трансляция этого события будет вестись в 196 странах», — сказал губернатор.

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Президент автомобильного спорта Омской области Александр Фабрициус рассказал ТАСС, что участники ралли проедут по трассам через Кормиловский, Калачинский и Омский районы. «Проведение соревнований такого уровня в нашем регионе будет очень интересно жителям, ведь автоспорт является одним из самых зрелищных видов спорта. Мы надеемся собрать [в Омске] более 150 тысяч зрителей», — сообщил он.

По его словам, в соревнованиях примут участие сильнейшие пилоты мирового автоспорта из 35−37 стран на грузовых и легковых автомобилях, а также на мототехнике. «Судейская бригада сформирована из французских и российских арбитров. Освещать это событие будут более 100 СМИ, в их числе 95 телеканалов. Общее количество персонала — около 2 000 человек», — рассказал Фабрициус.