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12:26 (мск), источник: ТАСС

Омская область станет местом старта российского этапа ралли «Шелковый путь» в 2021 году

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Российский этап ежегодного международного ралли «Шелковый путь», проведение которого было отменено в 2020 году из-за пандемии коронавируса, стартует в июле 2021 года из Омской области. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Александр Бурков в бюджетном послании к Законодательному собранию.

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Источник: РИА "Новости"

«В июле 2021 года с территории Омской области запланирован старт российского этапа ежегодного международного ралли “Шелковый путь” с участием около 200 экипажей, трансляция этого события будет вестись в 196 странах», — сказал губернатор.

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Президент автомобильного спорта Омской области Александр Фабрициус рассказал ТАСС, что участники ралли проедут по трассам через Кормиловский, Калачинский и Омский районы. «Проведение соревнований такого уровня в нашем регионе будет очень интересно жителям, ведь автоспорт является одним из самых зрелищных видов спорта. Мы надеемся собрать [в Омске] более 150 тысяч зрителей», — сообщил он.

По его словам, в соревнованиях примут участие сильнейшие пилоты мирового автоспорта из 35−37 стран на грузовых и легковых автомобилях, а также на мототехнике. «Судейская бригада сформирована из французских и российских арбитров. Освещать это событие будут более 100 СМИ, в их числе 95 телеканалов. Общее количество персонала — около 2 000 человек», — рассказал Фабрициус.

Международное ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года в условиях разнообразных маршрутов и ландшафтов, ранее оно не проводилось только в 2014 и 2015 годах. С 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина. В прошлом году ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км. Ралли завершилось 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолели десять этапов, впервые в истории пробега был введен мотоциклетный зачет.

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