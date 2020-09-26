Мик Шумахер выиграл первую гонку Формулы-2 в Сочи, Шварцман — 11-й
В Сочи завершилась первая гонка этапа Формулы-2 в России.
В Сочи завершилась первая гонка этапа Формулы-2 в России.
Первым финишировал Мик Шумахер, вторым к финишу пришёл Каллум Айлотт, третьим к финишу пришёл Юки Цунода.
Российский гонщик «Према» Роберт Шварцман финишировал на 11-й позиции, Никита Мазепин финишировал восьмым и завтра будет стартовать с поула. Артём Маркелов пришёл к финишу 15-м.
Формула-2. Россия. Первая гонка
1. Мик Шумахер (Prema)
2. Юки Цунода (Carlin)
3. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing)
4. Лука Гьотто (Hitech)
5. Джехан Дарувала (Carlin)
6. Джек Эйткен (Campos)
7. Никита Мазепин (Hitech)
8. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing)
9. Маркус Армстронг (ART Grand Prix)
10. Дэниел Тиктум (DAMS)
11. Роберт Шварцман (Prema)
15. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab).
Положение в чемпионате:
1. Мик Шумахер — 186
2. Каллум Айлотт — 168
3. Юки Цунода — 145
4. Кристиан Лундгор — 145
5. Роберт Шварцман — 140
6. Никита Мазепин — 135
7. Луи Делетраз — 122.