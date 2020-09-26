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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Мик Шумахер выиграл первую гонку Формулы-2 в Сочи, Шварцман — 11-й

В Сочи завершилась первая гонка этапа Формулы-2 в России.

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Источник: AFP 2020

Первым финишировал Мик Шумахер, вторым к финишу пришёл Каллум Айлотт, третьим к финишу пришёл Юки Цунода.

Российский гонщик «Према» Роберт Шварцман финишировал на 11-й позиции, Никита Мазепин финишировал восьмым и завтра будет стартовать с поула. Артём Маркелов пришёл к финишу 15-м.

Формула-2. Россия. Первая гонка

1. Мик Шумахер (Prema)
2. Юки Цунода (Carlin)
3. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing)
4. Лука Гьотто (Hitech)
5. Джехан Дарувала (Carlin)
6. Джек Эйткен (Campos)
7. Никита Мазепин (Hitech)
8. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing)
9. Маркус Армстронг (ART Grand Prix)
10. Дэниел Тиктум (DAMS)
11. Роберт Шварцман (Prema)
15. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab).

Положение в чемпионате:

1. Мик Шумахер — 186
2. Каллум Айлотт — 168
3. Юки Цунода — 145
4. Кристиан Лундгор — 145
5. Роберт Шварцман — 140
6. Никита Мазепин — 135
7. Луи Делетраз — 122.

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