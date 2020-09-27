Мазепин занял второе место на Гран-при России «Формулы-2»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский пилот Никита Мазепин из команды Hitech Grand Prix занял второе место на второй гонке этапа «Формулы-2» в Сочи.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский пилот Никита Мазепин из команды Hitech Grand Prix занял второе место на второй гонке этапа «Формулы-2» в Сочи.
Победителем признан китаец Гуаньюй Чжоу (UNI-Virtuosi), показавший результат 10 минут 1,184 секунды, Мазепин (+0,818) стал вторым, немец Мик Шумахер (Prema, +4,816) — третий. Другой представитель России Роберт Шварцман (Prema, +11,244) — десятый, россиянин Артем Маркелов из BWT HWA Racelab (+12.438) — 12-й.
Организаторы засчитали время пилотов по итогам пяти кругов.
Первую гонку этапа в субботу выиграл Шумахер.