Гонщик-миллионер из Великобритании погиб при попытке установить рекорд скорости

Вечером пятницы британская национальная автоспортивная организация Motorsport UK объявила о гибели 47-летнего Зефа Айзенберга в фатальной аварии на аэродроме Элвингтон. Бизнесмен и ведущий программы Speed Freaks («Помешанные на скорости») на британском канале ITV4, Айзенберг пытался побить наземный скоростной рекорд страны на модифицированном Porsche 911 Turbo S.

В 16:30 по британскому времени Айзенберг потерял управление на высокой скорости и вылетел с трассы. Бригады полиции и скорой помощи прибыли немедленно, но гонщик скончался от полученных травм на месте происшествия. У Зефа Айзенберга остались жена и двое детей.

В 2016 году Айзенберг попал в тяжёлую аварию на том же аэродроме, потеряв управление газотурбинным мотоциклом на скорости более 370 км/ч. Тогда он получил 11 переломов, включая перелом таза, но вернулся в спорт спустя год и продолжил ставить новые рекорды. Всего на счету Зефа — более 70 национальных и мировых рекордов скорости на мотоциклах, автомобилях и квадроциклах.