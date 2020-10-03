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17:06 (мск), источник: Autosport.com.ru

Гонщик-миллионер из Великобритании погиб при попытке установить рекорд скорости

Обладатель более чем 70 рекордов скорости Зеф Айзенберг погиб на аэродроме Элвингтон, где попал в тяжёлую аварию четыре года назад.

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Вечером пятницы британская национальная автоспортивная организация Motorsport UK объявила о гибели 47-летнего Зефа Айзенберга в фатальной аварии на аэродроме Элвингтон. Бизнесмен и ведущий программы Speed Freaks («Помешанные на скорости») на британском канале ITV4, Айзенберг пытался побить наземный скоростной рекорд страны на модифицированном Porsche 911 Turbo S.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 16:30 по британскому времени Айзенберг потерял управление на высокой скорости и вылетел с трассы. Бригады полиции и скорой помощи прибыли немедленно, но гонщик скончался от полученных травм на месте происшествия. У Зефа Айзенберга остались жена и двое детей.

В 2016 году Айзенберг попал в тяжёлую аварию на том же аэродроме, потеряв управление газотурбинным мотоциклом на скорости более 370 км/ч. Тогда он получил 11 переломов, включая перелом таза, но вернулся в спорт спустя год и продолжил ставить новые рекорды. Всего на счету Зефа — более 70 национальных и мировых рекордов скорости на мотоциклах, автомобилях и квадроциклах.

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