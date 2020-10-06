Механика на пит-стопе сбила машина соперника. А он поднялся и дозакрутил гайки на своей

В США у линейки чемпионатов NASCAR давно сложился собственный бренд: гонки, в которых чисто теоретически может поучаствовать каждый — нужны лишь несколько миллионов на машину (а в прошлом авто и вовсе максимально приближали к стоковым) и очень-очень много смелости. В итоге теперь серии наивысшего класса развились до невероятного уровня: бюджет сильной команды насчитывает около 30 миллионов долларов, зато в случае успеха затраты отбиваются спонсорскими сделками, а права на телетрансляции продают за миллиарды. И это не говоря о полных трибунах на овалах в 150−200 тысяч зрителей! (В доковидные времена, конечно же).