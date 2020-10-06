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16:52 (мск), источник: Sports.Ru

Механика на пит-стопе сбила машина соперника. А он поднялся и дозакрутил гайки на своей

Дайте ему премию!

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В США у линейки чемпионатов NASCAR давно сложился собственный бренд: гонки, в которых чисто теоретически может поучаствовать каждый — нужны лишь несколько миллионов на машину (а в прошлом авто и вовсе максимально приближали к стоковым) и очень-очень много смелости. В итоге теперь серии наивысшего класса развились до невероятного уровня: бюджет сильной команды насчитывает около 30 миллионов долларов, зато в случае успеха затраты отбиваются спонсорскими сделками, а права на телетрансляции продают за миллиарды. И это не говоря о полных трибунах на овалах в 150−200 тысяч зрителей! (В доковидные времена, конечно же).

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Кипит жизнь и во вторых-третьих дивизионах по отношению к флагманскому Cup Series: там бюджеты играют еще меньше роли, зато смелость, отвага и безбашенность — часто основа всей мотивации участников.

Не верите? Взгляните вот на этот пит-стоп команды Kyle Warner из NASCAR Truck Series! В механика въехал болид соперника — а он поднялся и продолжил откручивать и закручивать гайки на своем авто.

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И еще раз — удар уже с другого ракурса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, Супермен правда существует — и работает в NASCAR. И уж точно он заслужил хорошую премию.

Автор Флэшбеки Алонсо

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