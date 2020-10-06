Механика на пит-стопе сбила машина соперника. А он поднялся и дозакрутил гайки на своей
Дайте ему премию!
Дайте ему премию!
В США у линейки чемпионатов NASCAR давно сложился собственный бренд: гонки, в которых чисто теоретически может поучаствовать каждый — нужны лишь несколько миллионов на машину (а в прошлом авто и вовсе максимально приближали к стоковым) и
Кипит жизнь и во
Не верите? Взгляните вот на этот
И еще раз — удар уже с другого ракурса.
Кажется, Супермен правда существует — и работает в NASCAR. И уж точно он заслужил хорошую премию.
Автор Флэшбеки Алонсо