Испанская гонщица Сальво погибла в аварии во время ралли в Португалии
ТАСС, 10 октября. Испанка Лаура Сальво погибла в аварии, произошедшей во время ралли в Португалии. Об этом сообщает газета Marca.
ТАСС, 10 октября. Испанка Лаура Сальво погибла в аварии, произошедшей во время ралли в Португалии. Об этом сообщает газета Marca.
21-летняя Сальво была штурманом Микеля Сосиаса. Авария произошла на высокой скорости на первом отрезке трассы.
Девушке была оказана скорая медицинская помощь, но медики не сумели ее спасти.
Сальво принимала участие в различных региональных соревнованиях, а также в чемпионате Испании.