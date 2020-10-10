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16:53 (мск), источник: ТАСС

Испанская гонщица Сальво погибла в аварии во время ралли в Португалии

ТАСС, 10 октября. Испанка Лаура Сальво погибла в аварии, произошедшей во время ралли в Португалии. Об этом сообщает газета Marca.

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21-летняя Сальво была штурманом Микеля Сосиаса. Авария произошла на высокой скорости на первом отрезке трассы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушке была оказана скорая медицинская помощь, но медики не сумели ее спасти.

Сальво принимала участие в различных региональных соревнованиях, а также в чемпионате Испании.

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