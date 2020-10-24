Ралли-марафон «Африка Эко Рейс» 2021 года отменен из-за коронавируса

В ежегодном марафоне должны были принять участие 118 экипажей из более чем 30 стран. «Несмотря на то что 2020 год стал кризисным, организаторы “Африка Эко Рейс” сделали все возможное, чтобы соревнование состоялось. Главная цель заключалась в том, чтобы адаптироваться к ограничениям, возникшим из-за COVID-19. Все были готовы к проведению мероприятия, однако после всех усилий, приложенных командой организаторов, я должен был прийти к очень болезненному решению отменить 13-й марафон “Африка Эко Рейс”», — говорится в заявлении Шлессера.

Шлессер отметил, что это связано с внешними факторами, которые невозможно контролировать. Также он сообщил, что все денежные взносы будут либо возвращены командам, либо сохранены до следующего марафона.

«Африка Эко Рейс» должен был пройти с 5 по 17 января 2021 года. Маршрут марафона проложен по территории двух стран: Мавритании и Сенегала, а финиш расположен на берегу Розового озера близ столицы Сенегала Дакара.