Ралли-марафон «Африка Эко Рейс» 2021 года отменен из-за коронавируса
ТАСС, 24 октября.
ТАСС, 24 октября.
В ежегодном марафоне должны были принять участие 118 экипажей из более чем 30 стран. «Несмотря на то что 2020 год стал кризисным, организаторы “Африка Эко Рейс” сделали все возможное, чтобы соревнование состоялось. Главная цель заключалась в том, чтобы адаптироваться к ограничениям, возникшим
Шлессер отметил, что это связано с внешними факторами, которые невозможно контролировать. Также он сообщил, что все денежные взносы будут либо возвращены командам, либо сохранены до следующего марафона.
«Африка Эко Рейс» должен был пройти с 5 по 17 января 2021 года. Маршрут марафона проложен по территории двух стран: Мавритании и Сенегала, а финиш расположен на берегу Розового озера близ столицы Сенегала Дакара.
На ралли были заявлены два российских экипажа в классе автомобилей: Алексей Титов и Дмитрий Павлов на «Форде» и Андрей Сушенцов и Игорь Петенко на «Тойоте».