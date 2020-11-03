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14:07 (мск), источник: Autosport.com.ru

«Шёлковый путь-2021» стартует в Омске и финиширует в китайском Урумчи

Определены даты и маршрут проведения крупнейшего ралли-рейда Евразии.

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Источник: РИА "Новости"

Определены даты и маршрут проведения Международного ралли «Шёлковый путь» в 2021 году. Крупнейший ралли-рейд Евразии пройдет с 1 по 11 июля по территориям трех стран — России, Монголии и Китая.

В маршрут планируется включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях «Шёлкового пути»: Алтай в России, Монгольский Алтай и новые районы пустыни Гоби в Китае и в Монголии.

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Административные и технические проверки пройдут в Омске 30 июня и 1 июля. После их завершения, вечером 1 июля, участники проедут по стартовому подиуму на торжественной церемонии открытия ралли. Гонка начнется на следующий день в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью примерно в 5 000 км, причем почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.

«Современная реальность, изменившая ход событий 2020 сезона, внесла коррективы во все сферы, включая автоспорт, — прокомментировал Владимир Чагин, руководитель проекта Международное ралли “Шёлковый путь”. — Команда “Шёлкового пути” не останавливала процесс подготовки ралли-рейда на протяжении этого года и продолжает разработку маршрута гонки будущего издания. В следующем июле участникам откроются новые регионы — маршрут ралли пройдет по территориям, где еще не оставляли следов протекторы гоночных колес: гостеприимная Сибирь и Алтайский край с его удивительной природой и потрясающими пейзажами; новые регионы в Западной Монголии, совершенно отличающиеся от прошлого издания, когда мы впервые заехали в страну Синего Неба; и обязательная часть — дюны пустыни Гоби, столь ожидаемые каждым пилотом».

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