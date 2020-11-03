«Шёлковый путь-2021» стартует в Омске и финиширует в китайском Урумчи
Определены даты и маршрут проведения крупнейшего
Определены даты и маршрут проведения крупнейшего
Определены даты и маршрут проведения Международного ралли «Шёлковый путь» в 2021 году. Крупнейший
В маршрут планируется включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях «Шёлкового пути»: Алтай в России, Монгольский Алтай и новые районы пустыни Гоби в Китае и в Монголии.
Административные и технические проверки пройдут в Омске 30 июня и 1 июля. После их завершения, вечером 1 июля, участники проедут по стартовому подиуму на торжественной церемонии открытия ралли. Гонка начнется на следующий день в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью примерно в 5 000 км, причем почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.
«Современная реальность, изменившая ход событий 2020 сезона, внесла коррективы во все сферы, включая автоспорт, — прокомментировал Владимир Чагин, руководитель проекта Международное ралли “Шёлковый путь”. — Команда “Шёлкового пути” не останавливала процесс подготовки