«Шёлковый путь-2021» стартует в Омске и финиширует в китайском Урумчи

Определены даты и маршрут проведения Международного ралли «Шёлковый путь» в 2021 году. Крупнейший ралли-рейд Евразии пройдет с 1 по 11 июля по территориям трех стран — России, Монголии и Китая.

В маршрут планируется включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях «Шёлкового пути»: Алтай в России, Монгольский Алтай и новые районы пустыни Гоби в Китае и в Монголии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a9774de36a9fe2f559a" data-vnd="7a9774de36a9fe2f559a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a9774de36a9fe2f559a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Административные и технические проверки пройдут в Омске 30 июня и 1 июля. После их завершения, вечером 1 июля, участники проедут по стартовому подиуму на торжественной церемонии открытия ралли. Гонка начнется на следующий день в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью примерно в 5 000 км, причем почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.