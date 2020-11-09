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10:35 (мск), источник: Autosport.com.ru

Рене Раст стал трехкратным чемпионом DTM

Пилот Audi выиграл финальную гонку сезона и завоевал свой третий за последние четыре года чемпионский титул.

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Источник: AP 2020

Пилот Audi Рене Раст одержал убедительную гонку в финальной гонке сезона в Хоккенхайме и стал трехкратным чемпионом DTM.

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Немцу было достаточно финишировать в топ-5 даже при успехе Нико Мюллера, своего единственного соперника в чемпионате. На старте его обогнал Майк Рокенфеллер, но уже на третьем круге Раст вернул себе инициативу и устремился вперед. После пит-стопа за счет более ранней остановки Мюллер вышел вперед, однако и тут обладатель поула отыгрался. На более свежих шинах Раст догнал и обогнал победителя субботней гонки.

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Оставшуюся часть гонки Раст уверенно лидировал и к финишу оторвался на 11 секунд. Вместе c седьмой победой в сезоне он завоевал третий за четыре последних года титул чемпиона серии DTM.

Мюллер финишировал вторым и обеспечил себе звание чемпиона, а третье место занял Джейми Грин.

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