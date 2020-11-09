Рене Раст стал трехкратным чемпионом DTM
Пилот Audi выиграл финальную гонку сезона и завоевал свой третий за последние четыре года чемпионский титул.
Пилот Audi выиграл финальную гонку сезона и завоевал свой третий за последние четыре года чемпионский титул.
Пилот Audi Рене Раст одержал убедительную гонку в финальной гонке сезона в Хоккенхайме и стал трехкратным чемпионом DTM.
Немцу было достаточно финишировать в топ-5 даже при успехе Нико Мюллера, своего единственного соперника в чемпионате. На старте его обогнал Майк Рокенфеллер, но уже на третьем круге Раст вернул себе инициативу и устремился вперед. После
Оставшуюся часть гонки Раст уверенно лидировал и к финишу оторвался на 11 секунд. Вместе c седьмой победой в сезоне он завоевал третий за четыре последних года титул чемпиона серии DTM.
Мюллер финишировал вторым и обеспечил себе звание чемпиона, а третье место занял Джейми Грин.