Рене Раст стал трехкратным чемпионом DTM

Немцу было достаточно финишировать в топ-5 даже при успехе Нико Мюллера, своего единственного соперника в чемпионате. На старте его обогнал Майк Рокенфеллер, но уже на третьем круге Раст вернул себе инициативу и устремился вперед. После пит-стопа за счет более ранней остановки Мюллер вышел вперед, однако и тут обладатель поула отыгрался. На более свежих шинах Раст догнал и обогнал победителя субботней гонки.