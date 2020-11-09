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08:54 (мск), источник: ТАСС

Гонщик Чейз Эллиотт впервые в карьере стал чемпионом NASCAR

ТАСС, 9 ноября. Пилот команды Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт стал чемпионом Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) сезона 2020 года.

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Источник: AP 2020

В финале плей-офф чемпионата, который прошел в Эйвондейле (США, штат Аризона), борьбу за титул вели четыре пилота — Эллиотт, чемпион 2018 года Джоуи Логано (Penske), чемпион 2012 года Брэд Кезеловски (Penske) и Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing). Победителем сезона становился тот, кто финиширует выше остальных претендентов.

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В итоге чемпионом стал Эллиотт, Кезеловски занял второе место, Логано — третье, Хэмлин — четвертое.

Для 24-летнего Эллиотта этот титул стал первым в карьере. Рекордсменами по этому показателю являются Джимми Джонсон, Дэйл Эрнхардт и Ричард Петти, на счету которых по семь титулов. 45-летний Джонсон провел в воскресенье последнюю гонку в NASCAR, в следующем сезоне он продолжит карьеру в IndyCar.

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