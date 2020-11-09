Гонщик Чейз Эллиотт впервые в карьере стал чемпионом NASCAR
ТАСС, 9 ноября. Пилот команды Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт стал чемпионом Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) сезона 2020 года.
ТАСС, 9 ноября. Пилот команды Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт стал чемпионом Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) сезона 2020 года.
В финале
В итоге чемпионом стал Эллиотт, Кезеловски занял второе место, Логано — третье, Хэмлин — четвертое.
Для 24-летнего Эллиотта этот титул стал первым в карьере. Рекордсменами по этому показателю являются Джимми Джонсон, Дэйл Эрнхардт и Ричард Петти, на счету которых по семь титулов. 45-летний Джонсон провел в воскресенье последнюю гонку в NASCAR, в следующем сезоне он продолжит карьеру в IndyCar.