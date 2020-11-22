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19:13 (мск), источник: ТАСС

Команда «Камаз-мастер» отправилась на ралли «Дакар» 2021 года

ТАСС, 22 ноября. Экипажи российской команды «Камаз-мастер» отправились в Саудовскую Аравию для участия в ралли-рейде «Дакар» 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье прошел традиционный смотр команды на тестовой трассе в селе Тарловка. Сразу после мероприятия экипажи отправились во французский порт Марсель, где машины европейских участников гонки будут погружены на паром для транспортировки на Аравийский полуостров.

«Это был очень непростой год, ситуация с пандемией осложняла программу модернизации и подготовки автомобилей, — сказал руководитель команды “Камаз-мастер” Владимир Чагин. — Все очень непросто было и с подготовкой экипажей, но мы просто продолжали трудиться и делать свое дело. Оглядываясь на прошедший сезон, понимаем, что невзирая на трудности он получился напряженным и насыщенным. Мы благодарны партнерам команды, которые несмотря на трудности остались с нами, на “Дакаре” мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не огорчать наших партнеров и болельщиков».

В ралли «Дакар» примут участие четыре экипажа «Камаза» — действующего чемпиона «Дакара» Андрея Каргинова, а также Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Экипажи «Камаза» побеждали в зачете грузовиков 17 раз.

Ралли «Дакар» в 2021 году пройдет по территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

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