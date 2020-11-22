Команда «Камаз-мастер» отправилась на ралли «Дакар» 2021 года

«Это был очень непростой год, ситуация с пандемией осложняла программу модернизации и подготовки автомобилей, — сказал руководитель команды “Камаз-мастер” Владимир Чагин. — Все очень непросто было и с подготовкой экипажей, но мы просто продолжали трудиться и делать свое дело. Оглядываясь на прошедший сезон, понимаем, что невзирая на трудности он получился напряженным и насыщенным. Мы благодарны партнерам команды, которые несмотря на трудности остались с нами, на “Дакаре” мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не огорчать наших партнеров и болельщиков».