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14:27 (мск), источник: Autosport.com.ru

Фелипе Другович выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Бахрейне

Бразильский гонщик одержал третью победу в сезоне, а Каллум Илотт сократил отставание от Мика Шумахера в личном зачете.

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Пилот MP Motorsport Фелипе Другович одержал убедительную победу в первой гонке Формулы 2 в Бахрейне, тогда как лидер чемпионата Мик Шумахер потерял часть своего преимущества.

На старте Другович, квалифицировавшийся вторым, опередил обладателя поула Каллума Илотта и захватил лидерство. До пит-стопа он контролировал отрыв от британца и вернулся впереди него на трассу смены шин на середине дистанции, на 16-м круге. Но кругом спустя он заблокировал шины в 11-м повороте и пропустил гонщика UNI-Virtuosi впереди. К тому времени многие еще не остановились, поэтому два лидера находились в глубине пелотона.

После завершения волны пит-стопов, за 12 кругов до финиша, британец и бразилец вернулись на два первых места, и в этот самый момент они снова поменялись позициями. Другович обогнал Илотта, контратаковать обладатель поула не смог и, наоборот, с каждым следующим кругом отставал всё больше. К финишу Другович оторвался на 14 секунд. Для бразильца эта победа стала третьей в дебютном сезоне в Формуле 2 после успехов в спринтах в Шпильберге и Барселоне.

Лидер чемпионата Мик Шумахер стартовал лишь десятым, но уже на первом круге отыграл шесть мест. Поздний пит-стоп отбросил его на шестое место. Однако за счет более свежих и быстрых шин Soft Мик вышел на четвертое место. Два финальных кругах он прессинговал Джехану Дарувалу, но опередить индийского гонщика так и не смог и финишировал четвертым. В личном зачете Шумахер проиграл ещё четыре очка Илотту, и теперь, за три гонки до конца сезона, их разделяют 14 баллов.

Другой претендент на титул Юки Цунода совершил ещё более впечатляющий прорыв, чем лидер чемпионата. После разворота в квалификации японский гонщик стартовал последним. Но к финишу юниор Red Bull-Honda прорвался на шестое место и уступил всего 0,5 секунды Никите Мазепину, занявшему пятое место.

Роберт Шварцман после старта с 14-го места финишировал восьмым и, таким образом, воскресный спринт начнет с поула.

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