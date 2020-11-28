Фелипе Другович выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Бахрейне
Бразильский гонщик одержал третью победу в сезоне, а Каллум Илотт сократил отставание от Мика Шумахера в личном зачете.
Бразильский гонщик одержал третью победу в сезоне, а Каллум Илотт сократил отставание от Мика Шумахера в личном зачете.
Пилот MP Motorsport Фелипе Другович одержал убедительную победу в первой гонке Формулы 2 в Бахрейне, тогда как лидер чемпионата Мик Шумахер потерял часть своего преимущества.
На старте Другович, квалифицировавшийся вторым, опередил обладателя поула Каллума Илотта и захватил лидерство. До
После завершения волны
Лидер чемпионата Мик Шумахер стартовал лишь десятым, но уже на первом круге отыграл шесть мест. Поздний
Другой претендент на титул Юки Цунода совершил ещё более впечатляющий прорыв, чем лидер чемпионата. После разворота в квалификации японский гонщик стартовал последним. Но к финишу юниор Red
Роберт Шварцман после старта с 14-го места финишировал восьмым и, таким образом, воскресный спринт начнет с поула.