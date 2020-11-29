Российские гонщики заняли два первых места в спринте Формулы 2 в Бахрейне

Российский гонщик Роберт Шварцман одержал четвертую победу в своем дебютном сезоне в Формуле 2, выиграв воскресный спринт в Бахрейне.

Пилот SMP Racing и слушатель гоночной Академии Ferrari стартовал с поула и удержал позади Маркуса Армстронга и Юки Цуноду. Достаточно быстро Шварцман создал задел в 1,5 секунды, но после восьмого круга ему пришлось начинать всё заново, поскольку из-за схода Тео Пуршера на трассу выехала машина безопасности.

На рестарте Шварцман остался лидером, и основная борьба развернулась за второе место между Армстронгом и Никитой Мазепиным. В итоге Мазепин обогнал новозеландца, но угнаться за соотечественником не смог. Всю вторую половину гонки Шварцман отрывался всё дальше, и на финише его преимущество составило 5,2 секунды. Для Роберта эта победа стала первой с этапа в Спа в конце августа, и вообще за предыдущие семь гонок он ни разу не был на подиуме.

Мазепин, в свою очередь, уверенно финишировал вторым и в шестой раз в этом году поднялся на пьедестал почета. Таким образом, второй раз в сезоне-2020 после первой гонки в Венгрии российские гонщики заняли два первых места.

Третьим вплоть до предпоследнего круга шел Педро Пике, который в прямой борьбе обогнал Армстронга. Сын трехкратного чемпиона мира Формулы 1 проводил свою лучшую гонку в дебютном сезоне в Ф2 и шел на свой первый подиум. Но из-за технических проблем он замедлился и в конце концов сошел. Третье место в результате досталось Луису Делетразу.

Лидер чемпионата Мик Шумахер провел весьма незаметную гонку, стартовав пятым и финишировав шестым. Тем не менее он отыграл пару очков у своего главного преследователя Каллума Илотта, поскольку британец после столкновения с Джеханом Дарувалой занял последнее место. Не повезло и другому претенденту на титул Юки Цунода: после прокола колеса на первом круге японский гонщик стал 15-м.