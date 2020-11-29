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14:42 (мск), источник: Autosport.com.ru

Российские гонщики заняли два первых места в спринте Формулы 2 в Бахрейне

Роберт Шварцман выиграл, а Никита Мазепин финишировал вторым.

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Российский гонщик Роберт Шварцман одержал четвертую победу в своем дебютном сезоне в Формуле 2, выиграв воскресный спринт в Бахрейне.

Пилот SMP Racing и слушатель гоночной Академии Ferrari стартовал с поула и удержал позади Маркуса Армстронга и Юки Цуноду. Достаточно быстро Шварцман создал задел в 1,5 секунды, но после восьмого круга ему пришлось начинать всё заново, поскольку из-за схода Тео Пуршера на трассу выехала машина безопасности.

На рестарте Шварцман остался лидером, и основная борьба развернулась за второе место между Армстронгом и Никитой Мазепиным. В итоге Мазепин обогнал новозеландца, но угнаться за соотечественником не смог. Всю вторую половину гонки Шварцман отрывался всё дальше, и на финише его преимущество составило 5,2 секунды. Для Роберта эта победа стала первой с этапа в Спа в конце августа, и вообще за предыдущие семь гонок он ни разу не был на подиуме.

Мазепин, в свою очередь, уверенно финишировал вторым и в шестой раз в этом году поднялся на пьедестал почета. Таким образом, второй раз в сезоне-2020 после первой гонки в Венгрии российские гонщики заняли два первых места.

Третьим вплоть до предпоследнего круга шел Педро Пике, который в прямой борьбе обогнал Армстронга. Сын трехкратного чемпиона мира Формулы 1 проводил свою лучшую гонку в дебютном сезоне в Ф2 и шел на свой первый подиум. Но из-за технических проблем он замедлился и в конце концов сошел. Третье место в результате досталось Луису Делетразу.

Лидер чемпионата Мик Шумахер провел весьма незаметную гонку, стартовав пятым и финишировав шестым. Тем не менее он отыграл пару очков у своего главного преследователя Каллума Илотта, поскольку британец после столкновения с Джеханом Дарувалой занял последнее место. Не повезло и другому претенденту на титул Юки Цунода: после прокола колеса на первом круге японский гонщик стал 15-м.

Результаты спринта Формулы 2 в Бахрейне

Поз.ПилотКомандаОтст.Круги
1.Роберт ШварцманPrema Racing
23
2.Никита МазепинHitech Grand Prix5,20023
3.Луис ДелетразCharouz Racing System6,40023
4.Маркус АрмстронгART Grand Prix10,60023
5.Гуан Ю ЧжоуUNI-Virtuosi15,10023
6.Кристиан ЛундгаардART Grand Prix18,50023
7.Мик ШумахерPrema Racing20,70023
8.Фелипе ДруговичMP Motorsport23,50023
9.Рой НиссаниTrident25,30023
10.Артем МаркеловBWT HWA RACELAB31,10023
11.Марина СатоTrident31,80023
12.Дэн ТиктумDAMS39,80023
13.Джулиано АлезиMP Motorsport43,90023
14.Шон ГелаэльDAMS44,40023
15.Юки ЦунодаCarlin49,10023
16.Каллум ИлоттUNI-Virtuosi1.03,40023
17.Джек АиткенCampos Racing
22
18.Гильерме СамайяCampos Racing
22
19.Педро ПикеCharouz Racing System
21
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