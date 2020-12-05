Мазепин стал третьим в первой гонке этапа «Формулы-2» в Бахрейне

Победу одержал японец Юки Цунода из Carlin, вторым стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi.
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, финишировал пятым, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab — 13-м.
Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, выступающий за Prema и возглавляющий общий зачет, стал седьмым. В следующем сезоне Шумахер вместе с Мазепиным будет выступать за команду «Формулы-1» «Хаас».
Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.