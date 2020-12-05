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16:47 (мск), источник: ТАСС

Мазепин стал третьим в первой гонке этапа «Формулы-2» в Бахрейне

ТАСС, 5 декабря. Российский пилот команды Hitech GP («Хайтек джи-пи») Никита Мазепин финишировал третьим в первой гонке заключительного этапа серии «Формула-2», который проходит в Бахрейне.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержал японец Юки Цунода из Carlin, вторым стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, финишировал пятым, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab — 13-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, выступающий за Prema и возглавляющий общий зачет, стал седьмым. В следующем сезоне Шумахер вместе с Мазепиным будет выступать за команду «Формулы-1» «Хаас».

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

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