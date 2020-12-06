Француз Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли
ТАСС, 6 декабря. Французский гонщик команды «Тойота» Себастьен Ожье стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC) сезона 2020 года.
ТАСС, 6 декабря. Французский гонщик команды «Тойота» Себастьен Ожье стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC) сезона 2020 года.
Перед заключительным этапом сезона в итальянской Монце Ожье занимал второе место в личном зачете, уступая лидеру чемпионата британцу Элфину Эвансу («Тойота») 14 очков. Однако на ралли Монцы Эванс
Второе место на ралли Монцы занял прошлогодний чемпион мира эстонец Отт Тянак («Хёндэ»), третье — его партнер по команде испанец Дани Сордо.
36-летний Ожье стал семикратным чемпионом мира и вторым в истории после финна Юхи Канкунена, кто побеждал в чемпионате на трех разных марках машины. По количеству титулов француз занимает второе место в истории, уступая только соотечественнику Себастьяну Лёбу (9). Ожье выступает в WRC с 2008 года, за это время он провел 156 ралли и одержал 49 побед (второй показатель после Лёба — 78).