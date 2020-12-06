Француз Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли

Перед заключительным этапом сезона в итальянской Монце Ожье занимал второе место в личном зачете, уступая лидеру чемпионата британцу Элфину Эвансу («Тойота») 14 очков. Однако на ралли Монцы Эванс из-за ошибки финишировал далеко за пределами очковой зоны и смог набрать только 3 очка за третье место на power stage. Ожье же одержал победу и опередил соперника в общем зачете.

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Второе место на ралли Монцы занял прошлогодний чемпион мира эстонец Отт Тянак («Хёндэ»), третье — его партнер по команде испанец Дани Сордо. Из-за пандемии коронавируса календарь завершившегося сезона был сокращен до семи этапов, по итогам которых Ожье набрал 122 очка. Вторым стал Эванс (114), третьим — Тянак (105).