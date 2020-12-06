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15:53 (мск), источник: ТАСС

Француз Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли

ТАСС, 6 декабря. Французский гонщик команды «Тойота» Себастьен Ожье стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC) сезона 2020 года.

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Источник: AP 2020

Перед заключительным этапом сезона в итальянской Монце Ожье занимал второе место в личном зачете, уступая лидеру чемпионата британцу Элфину Эвансу («Тойота») 14 очков. Однако на ралли Монцы Эванс из-за ошибки финишировал далеко за пределами очковой зоны и смог набрать только 3 очка за третье место на power stage. Ожье же одержал победу и опередил соперника в общем зачете.

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Второе место на ралли Монцы занял прошлогодний чемпион мира эстонец Отт Тянак («Хёндэ»), третье — его партнер по команде испанец Дани Сордо. Из-за пандемии коронавируса календарь завершившегося сезона был сокращен до семи этапов, по итогам которых Ожье набрал 122 очка. Вторым стал Эванс (114), третьим — Тянак (105).

36-летний Ожье стал семикратным чемпионом мира и вторым в истории после финна Юхи Канкунена, кто побеждал в чемпионате на трех разных марках машины. По количеству титулов француз занимает второе место в истории, уступая только соотечественнику Себастьяну Лёбу (9). Ожье выступает в WRC с 2008 года, за это время он провел 156 ралли и одержал 49 побед (второй показатель после Лёба — 78).

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