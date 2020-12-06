Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии «Формула-2»
ТАСС, 6 декабря. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии «Формула-2».
ТАСС, 6 декабря. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии «Формула-2».
Во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Бахрейне, Шумахер, выступающий за команду Prema финишировал 18-м. Его главный соперник за титул — британец Каллум Айлотт из
Победу в гонке одержал индиец Джехан Дарувала из Carlin, вторым стал его партнер по команде японец Юки Цунода, третьим — британец Дэн Тиктум из DAMS.
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (Prema) стал пятым, Никита Мазепин из Hitech GP — девятым, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab — 20-м.
Шумахер является членом академии «Феррари» и чемпионом европейской «Формулы-3» 2018 года. В следующем сезоне Шумахер вместе с Мазепиным будет выступать в «Формуле-1» в составе команды «Хаас».