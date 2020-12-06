Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии «Формула-2»

Во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Бахрейне, Шумахер, выступающий за команду Prema финишировал 18-м. Его главный соперник за титул — британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi стал 10-м и не смог догнать Шумахера в общем зачете.

Победу в гонке одержал индиец Джехан Дарувала из Carlin, вторым стал его партнер по команде японец Юки Цунода, третьим — британец Дэн Тиктум из DAMS.

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Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (Prema) стал пятым, Никита Мазепин из Hitech GP — девятым, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab — 20-м.