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16:40 (мск), источник: ТАСС

Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии «Формула-2»

ТАСС, 6 декабря. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии «Формула-2».

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Источник: AP 2020

Во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Бахрейне, Шумахер, выступающий за команду Prema финишировал 18-м. Его главный соперник за титул — британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi стал 10-м и не смог догнать Шумахера в общем зачете.

Победу в гонке одержал индиец Джехан Дарувала из Carlin, вторым стал его партнер по команде японец Юки Цунода, третьим — британец Дэн Тиктум из DAMS.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (Prema) стал пятым, Никита Мазепин из Hitech GP — девятым, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab — 20-м.

Шумахер является членом академии «Феррари» и чемпионом европейской «Формулы-3» 2018 года. В следующем сезоне Шумахер вместе с Мазепиным будет выступать в «Формуле-1» в составе команды «Хаас».

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