Роберт Шварцман в 2021 году продолжит выступать в «Формуле-2»

По итогам завершившегося сезона Шварцман, также являющийся членом академии «Феррари», занял четвертое место в личном зачете. В дебютном для себя сезоне в «Формуле-2» он одержал четыре победы.

«Я рад продолжить выступать в “Формуле-2” за команду Prema в 2021 году, — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing. — Наша цель как коллектива — победить и добиться прогресса по сравнению с результатами этого сезона, много работать, улучшить машину и в то же время получать удовольствие от наших выступлений. Это будет четвертый год нашей совместной работы, и мы планируем добиться максимума».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--db2d287b3630ed571326" data-vnd="db2d287b3630ed571326" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=db2d287b3630ed571326" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы гордимся достижениями Роберта в “Формуле-2”, которые доказывают, что он один из самых сильных и быстрых пилотов своего поколения, — отметил основатель и руководитель SMP Racing Борис Ротенберг. — Шварцман с первых гонок заявил о себе как сильном сопернике, навязав борьбу уже опытным пилотам, проводившим в чемпионате не первый сезон. Он достойно выступил, одержав четыре победы — больше чем кто-либо в сезоне, его успехи отмечают и наши коллеги из академии “Феррари”. Мы уверены, что в сезоне-2021 он продолжит бороться и идти к своей цели с тем же усердием и энергией».

В 2019 году Шварцман в составе Prema стал чемпионом «Формулы-3». 15 декабря он примет участие в молодежных тестах «Формулы-1» в составе команды «Феррари».