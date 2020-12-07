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14:06 (мск), источник: ТАСС

Роберт Шварцман в 2021 году продолжит выступать в «Формуле-2»

ТАСС, 7 декабря. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман в следующем сезоне продолжит выступление в гоночной серии «Формула-2». Об этом сообщает пресс-служба команды Prema, за которую россиянин выступал в 2020 году.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам завершившегося сезона Шварцман, также являющийся членом академии «Феррари», занял четвертое место в личном зачете. В дебютном для себя сезоне в «Формуле-2» он одержал четыре победы.

«Я рад продолжить выступать в “Формуле-2” за команду Prema в 2021 году, — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing. — Наша цель как коллектива — победить и добиться прогресса по сравнению с результатами этого сезона, много работать, улучшить машину и в то же время получать удовольствие от наших выступлений. Это будет четвертый год нашей совместной работы, и мы планируем добиться максимума».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы гордимся достижениями Роберта в “Формуле-2”, которые доказывают, что он один из самых сильных и быстрых пилотов своего поколения, — отметил основатель и руководитель SMP Racing Борис Ротенберг. — Шварцман с первых гонок заявил о себе как сильном сопернике, навязав борьбу уже опытным пилотам, проводившим в чемпионате не первый сезон. Он достойно выступил, одержав четыре победы — больше чем кто-либо в сезоне, его успехи отмечают и наши коллеги из академии “Феррари”. Мы уверены, что в сезоне-2021 он продолжит бороться и идти к своей цели с тем же усердием и энергией».

В 2019 году Шварцман в составе Prema стал чемпионом «Формулы-3». 15 декабря он примет участие в молодежных тестах «Формулы-1» в составе команды «Феррари».

Чемпионом «Формулы-2» сезона-2020 стал партнер Шварцмана по команде немец Мик Шумахер, который в 2021 году вместе с россиянином Никитой Мазепиным дебютирует в «Формуле-1» в составе команды «Хаас».

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