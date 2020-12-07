Роберт Шварцман в 2021 году продолжит выступать в «Формуле-2»
ТАСС, 7 декабря. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман в следующем сезоне продолжит выступление в гоночной серии «Формула-2». Об этом сообщает
ТАСС, 7 декабря. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман в следующем сезоне продолжит выступление в гоночной серии «Формула-2». Об этом сообщает
По итогам завершившегося сезона Шварцман, также являющийся членом академии «Феррари», занял четвертое место в личном зачете. В дебютном для себя сезоне в «Формуле-2» он одержал четыре победы.
«Я рад продолжить выступать в “Формуле-2” за команду Prema в 2021 году, — приводит слова Шварцмана
«Мы гордимся достижениями Роберта в “Формуле-2”, которые доказывают, что он один из самых сильных и быстрых пилотов своего поколения, — отметил основатель и руководитель SMP Racing Борис Ротенберг. — Шварцман с первых гонок заявил о себе как сильном сопернике, навязав борьбу уже опытным пилотам, проводившим в чемпионате не первый сезон. Он достойно выступил, одержав четыре победы — больше чем
В 2019 году Шварцман в составе Prema стал чемпионом «Формулы-3». 15 декабря он примет участие в молодежных тестах «Формулы-1» в составе команды «Феррари».
Чемпионом «Формулы-2» сезона-2020 стал партнер Шварцмана по команде немец Мик Шумахер, который в 2021 году вместе с россиянином Никитой Мазепиным дебютирует в «Формуле-1» в составе команды «Хаас».