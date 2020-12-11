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12:26 (мск), источник: ТАСС

Девятикратный чемпион мира Лёб вошел в команду Хэмилтона по ралли на электровнедорожниках

ТАСС, 11 декабря. Девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьен Лёб будет выступать за команду X44 в чемпионате электровнедорожников Extreme E. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Источник: РИА "Новости"

Команда X44 основана семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» британцем Льюисом Хэмилтоном. В 2021 году она дебютирует в Extreme E. Помимо 46-летнего Лёба, в команду вошла 29-летняя испанка Кристина Гутьеррес. Все команды Extreme E состоят из одного мужчины и одной женщины.

«Кристина — молодой талант с большим будущим, а Себастьен — гонщик, которым я восхищаюсь столько лет. Они оба невероятные гонщики, и я с нетерпением жду возможности увидеть их в X44», — сказал Хэмилтон.

Лёб девять раз становился чемпионом мира по ралли (2004−2012), чаще него этот титул никто не выигрывал. В 2021 году Лёб также примет участие в ралли-марафоне «Дакар». Он выступал на нем с 2016 по 2019 год в составе заводской команды «Пежо». Лучшим результатом француза является финиш на втором месте в 2017 году.

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