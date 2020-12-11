Девятикратный чемпион мира Лёб вошел в команду Хэмилтона по ралли на электровнедорожниках

Команда X44 основана семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» британцем Льюисом Хэмилтоном. В 2021 году она дебютирует в Extreme E. Помимо 46-летнего Лёба, в команду вошла 29-летняя испанка Кристина Гутьеррес. Все команды Extreme E состоят из одного мужчины и одной женщины.

«Кристина — молодой талант с большим будущим, а Себастьен — гонщик, которым я восхищаюсь столько лет. Они оба невероятные гонщики, и я с нетерпением жду возможности увидеть их в X44», — сказал Хэмилтон.