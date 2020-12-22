Владимир Чагин: Для подготовки к «Дакару» освоили Кавказ и нисколько об этом не пожалели

— Как бы вы охарактеризовали 2020 год? Самый сложный в истории «КАМАЗ-мастера»?

— После того, что мы все пережили в новой истории страны в 90-е годы, нам уже ничего не страшно (смеется). Самые трудные и сложные годы были тогда — тяжелейшая экономическая ситуация в стране, а наша команда только начинала свою деятельность, свой путь. И опыта не было, и общие условия суровые. Сейчас год действительно сложный для всех. Для команды, для страны, да и для всей планеты. Но уже есть опыт, как преодолевать трудности — и жизненные, и профессиональные. Трудно, но стараемся не терять оптимизм, идти вперед.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--01ce0ce94457293bf351" data-vnd="01ce0ce94457293bf351" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=01ce0ce94457293bf351" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Пандемия сорвала много планов?

— В начале февраля мы верстали тренировочный график, утверждали даты и места сборов, расписание маркетинговых мероприятий. План был очень обширный и с точки зрения соревновательной практики, и по количеству тренировочных мероприятий. Но потом коронавирус, конечно, все изменил, пандемия сильно ударила по областям спорта и культуры, многие мероприятия пришлось полностью отменить.

Что касается команды, то нам не удалось в полном объеме реализовать модернизацию наших автомобилей, возникли сложности с поставками комплектующих из других стран. И чтобы что-то изменить, нужно сначала это испытать, а в нынешних условиях испытать было негде. Многие вещи отложили на 2021 год. Тренировочной практики было очень мало, к сожалению. Но команда готовилась, занималась разработкой машины по новому техническому регламенту Международной автомобильной федерации, новой кабиной семейства серийных автомобилей «КамАЗ» К5. Это тот новый облик спортивного грузовика, который все увидят в следующем году. Работали и продолжаем работать над созданием нового семейства автомобилей капотной компоновки. В производственном плане работы предостаточно.

Еще в этом году в сотрудничестве с киностудией Art Pictures у нас прошли съемки сериала «Мастер», это очень большая и масштабная работа, к которой мы готовились много лет. Сейчас материал уже монтируют и в начале следующего года планируют выпустить в показ.

— Тренировочные сборы «КАМАЗ-мастер» провел на Кавказе. Это тоже вынужденная мера?

— Да, поводом этому послужил коронавирус. Раньше для тренировок на предгорных участках, на камнях, мы ездили в северную часть Марокко. В этом году такой возможности не было, решили освоить наш Кавказ и нисколько об этом не пожалели. Красивейшие Кавказские горы, Эльбрус — просто сокровище планеты. Наша страна обладает такими красивыми и разнообразными природными ландшафтами, что мы просто многого не видим и не знаем, туризм тут можно развивать бесконечно.

Когда приехали в Кабардино-Балкарию, то окунулись в настоящее кавказское гостеприимство. Нас очень радушно встретили и руководители региона, и местные жители, всем было интересно посмотреть на технику, пообщаться с пилотами и штурманами. И нам было очень приятно там находиться. Провели три дня очень эффективных тренировочных сборов, увидели красивейшие ландшафты.

Появилось огромное желание вернуться в этот регион еще раз. На Кавказе обязательно нужно проводить соревнования по ралли-рейдам, например чемпионат России.

— Вы говорили, что пришлось несколько раз переверстывать бюджет команды. На чем пришлось экономить? Удалось ли обойтись без сокращений, сохранить всех специалистов?

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— Коронавирус в первую очередь ударил по бизнесу. Абсолютно по всему — от малого до крупного. Конечно, наши партнеры — и финансовые, и те, кто поставляет комплектующие, почувствовали это на себе. Я очень благодарен им за то, что они сделали все возможное, чтобы финансовые затруднения не отразились на команде. Да, были обращения с просьбами принять и понять ситуацию с вынужденным сокращением финансирования. Безусловно, мы к этому отнеслись с пониманием и шли навстречу. В трудные времена надо выживать, но с пониманием относиться друг к другу.

Что касается сокращения зарплат, то, к сожалению, и без этого не обошлось. Особенно в апреле-мае, когда мы находились на самоизоляции. Думаю, практически каждый россиянин в 2020 году через это прошел, коронавирус не спрашивает, у кого какие долги и ипотеки. Но я очень рад, что наш коллектив сплотился, показал, что у нас настоящая команда. Такие времена проверяют человека на силу духа. Мы это прошли и пережили, надеюсь, что дальше ситуация будет только улучшаться.

— Несмотря на все меры предосторожности и требования Роспотребнадзора, количество заболевших коронавирусом в каждым днем растет. Кто-то из команды болел?

— Коронавирус не обошел команду стороной, где-то треть переболела. Я тоже болел в июле, у меня было 20% поражения легких, но уже восстановился и продолжаю активно работать. Сейчас мы все стараемся поберечься перед «Дакаром», как можно меньше бывать в общественных местах.

Очень важно сохранить здоровье и никому, особенно экипажам, не заболеть перед стартом. Верим в то, что у организаторов не будет поводов для отмены гонки или сокращения этапов.

— Планируете ли проводить вакцинацию экипажей и сотрудников?

— Держим руку на пульсе, консультируемся с врачами по этому вопросу. Пока не вакцинировались, но этот вопрос рассматривается. Перед «Дакаром» уже не успеем, но после возвращения обязательно сделаем прививки, это нужное и важное дело.

— Как оцените готовность команды к «Дакару»?

— Совесть не мучает. Сделали все, что было возможно, соблюдая при этом все нормы Роспотребнадзора. Как ввели в апреле масочный режим, так он и не прекращался, у нас структура очень законопослушная, соблюдаем и социальную дистанцию, моем руки, постоянно пользуемся санитайзерами. Что касается подготовки, то мы сделали все, что могли, а дальше — как распорядится спортивная удача.

В декабре сейчас проходят очередные тренировочные мероприятия для экипажей. Машины наши уже отправили, сейчас они уже прибыли из Франции по морю в Саудовскую Аравию. Пока тренируемся без них. К примеру, экипажи отрабатывают ситуации с обслуживанием машин во время гонки, чтобы в считанные секунды определить неисправность, все отремонтировать и ехать дальше по гоночному спецучастку.

— Какие требования у организаторов «Дакара» к противовирусной безопасности?

— Организаторы подошли к этому очень строго, выпустили специальный регламент на десяти страницах — как должны участники вести себя до и во время гонки. Сразу по приезде в Саудовскую Аравию всех ждет двухдневный карантин, обязательные тесты ПЦР, которые будут несколько раз повторяться по ходу гонки. Но тут мы с организаторами в одной лодке, волны коронавируса на «Дакаре» никто не хочет. Все будут в равных условиях, кто лучше с ними справится — тот и окажется на подиуме.

— Из-за сокращения бюджета и пандемии пришлось ли сокращать делегацию команды на «Дакаре»?

— Мы и так очень скрупулезно подходим к формированию состава делегации, там нет ни одного лишнего человека. Каждый со своим перечнем функциональных обязанностей. Поэтому состав ровно такой, который необходим для обслуживания четырех гоночных машин и экипажей, а дальше главное, чтобы все были здоровы. Если кто-то заболеет, это будет серьезный удар по команде.

— Что скажете про маршрут гонки в этом году? Запомнились ли какие-то особенно опасные участки?

— Первая часть маршрута очень насыщена камнями, а камни там очень острые и сложные для прохождения. Мы впервые встретили такие камни на прошлом «Дакаре», шин порезали и прокололи почти в три раза больше, чем в предыдущие годы. Финишировали буквально на последних покрышках (смеется). У машины экипажа Эдуарда Николаева в тот раз случились технические проблемы с двигателем, как вы помните, и они выбыли из борьбы за победу. И вот мы Эдику тогда ставили только бэушные шины, так и доехали. Но в этот раз шинами запаслись. Надеемся, что и камни преодолеем, и дюны. В прошлом году много экипажей застревало, переворачивалось в дюнах, а в этом году и тренировок в дюнах не было. Будет сложнее проходить, но — победит сильнейший.

В ралли-рейдах много неожиданностей, сейчас по маршруту сложно сказать, какой этап самый сложный. Бывает так, что самый длинный по километражу участок, к которому все особенно готовятся и боятся, проходит сравнительно легко. А потом — раз, наоборот, какой-то короткий отрезок пути оказывается очень трудным. Организаторы такие нюансы держат в секрете, так что все покажет гонка. Тем и интересен «Дакар».