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13:48 (мск), источник: ТАСС

Власти Саудовской Аравии подтвердили проведение ралли-марафона «Дакар»

ТАСС, 22 декабря. Власти Саудовской Аравии заверили организаторов ралли «Дакар», что все участники без проблем смогут добраться до старта соревнований. Об этом сообщает портал SoyMotor.

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Дакар | Источник: РИА (sport)

В воскресенье Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса. Кроме того, временно закрывается въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты.

«Для всех, кто успел забронировать билеты в Джидду, будут организованы специальные рейсы вне зависимости от страны, в которой они находятся в настоящее время. Принимая во внимание санитарный протокол, который был введен для проведения “Дакара”, министерство спорта Саудовской Аравии сделает все необходимое, чтобы принять участников и обеспечить лучшие условия», — говорится в сообщении властей.

Проведение «Дакара» по территории Саудовской Аравии запланировано на период с 3 по 15 января.

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