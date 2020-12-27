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13:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда «КАМАЗ-мастер» прибыла на ралли «Дакар» и пройдет карантин

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская команда «КАМАЗ-мастер» утром в воскресенье прилетела в Джидду (Саудовская Аравия), где стартует ралли-марафон «Дакар"-2021, и пройдет 48-часовой карантин.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Дакар» пройдет в Саудовской Аравии 3—15 января. Все участники ралли-марафона по прибытии должны пройти двухдневную самоизоляцию, до старта в гонке будут допущены те, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

Представлять Россию в грузовом зачете будут экипажи действующего чемпиона «Дакара» Андрея Каргинова, победителя ралли «Шелковый путь"-2019 Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

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