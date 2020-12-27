Команда «КАМАЗ-мастер» прибыла на ралли «Дакар» и пройдет карантин
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская команда «КАМАЗ-мастер» утром в воскресенье прилетела в Джидду (Саудовская Аравия), где стартует
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская команда «КАМАЗ-мастер» утром в воскресенье прилетела в Джидду (Саудовская Аравия), где стартует
«Дакар» пройдет в Саудовской Аравии
Представлять Россию в грузовом зачете будут экипажи действующего чемпиона «Дакара» Андрея Каргинова, победителя ралли «Шелковый путь"-2019 Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.