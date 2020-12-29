Гонщик Шварцман нашел и выкупил машину умершего отца, которую тот продал 10 лет назад

Отец Шварцмана умер в апреле от последствий коронавируса.
«Это машина моего папы, он очень ее любил, она появилась у него, когда мне было четыре года, — написал Шварцман. — Такое чувство, что будто вчера он возил меня на ней, а я с заднего сидения кричал: “Быстрее, быстрее”. Именно на ней он впервые отвез меня на картинг, так что с этой машиной связаны мои первые воспоминания о гонках».
«Эта машина занимает особое место в моем сердце, — продолжил 21-летний пилот. — Она напоминает мне о папе, о наших с ним лучших моментах и о том, как я начал заниматься гонками. Папа продал машину примерно 10 лет назад, но я разыскал ее и тем самым смог сохранить о нем лучшие воспоминания».
В прошедшем сезоне Шварцман, который также является членом академии «Феррари», выступал в «Формуле-2». По итогам сезона он занял четвертое место. В 2021 году он продолжит выступление в этой гоночной серии.