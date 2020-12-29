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20:40 (мск), источник: ТАСС

Гонщик Шварцман нашел и выкупил машину умершего отца, которую тот продал 10 лет назад

ТАСС, 29 декабря. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман нашел и выкупил автомобиль умершего отца, который тот продал 10 лет назад, чтобы сохранить о нем память. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Отец Шварцмана умер в апреле от последствий коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это машина моего папы, он очень ее любил, она появилась у него, когда мне было четыре года, — написал Шварцман. — Такое чувство, что будто вчера он возил меня на ней, а я с заднего сидения кричал: “Быстрее, быстрее”. Именно на ней он впервые отвез меня на картинг, так что с этой машиной связаны мои первые воспоминания о гонках».

«Эта машина занимает особое место в моем сердце, — продолжил 21-летний пилот. — Она напоминает мне о папе, о наших с ним лучших моментах и о том, как я начал заниматься гонками. Папа продал машину примерно 10 лет назад, но я разыскал ее и тем самым смог сохранить о нем лучшие воспоминания».

В прошедшем сезоне Шварцман, который также является членом академии «Феррари», выступал в «Формуле-2». По итогам сезона он занял четвертое место. В 2021 году он продолжит выступление в этой гоночной серии.

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