Гонщик Шварцман нашел и выкупил машину умершего отца, которую тот продал 10 лет назад

«Это машина моего папы, он очень ее любил, она появилась у него, когда мне было четыре года, — написал Шварцман. — Такое чувство, что будто вчера он возил меня на ней, а я с заднего сидения кричал: “Быстрее, быстрее”. Именно на ней он впервые отвез меня на картинг, так что с этой машиной связаны мои первые воспоминания о гонках».