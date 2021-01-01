Классика в песках Аравии. Стартует «Дакар-2021»

Большие раллийные старты для авто- и мотогонщиков по традиции — одно из первых событий спортивного года. В 2021-м легендарный рейд «Дакар» во второй раз подряд пройдет в Саудовской Аравии. И, разумеется, одним из ключевых факторов предстоящих стартов станут коронавирусные дела. Некоторые гонщики и механики уже успели сдать положительные тексты на ковид и выбыли из числа участников. К сожалению, это затронуло и некоторых россиян. Тем не менее, нам будет за кого поболеть в предстоящие две недели. И все 12 этапов обещают стать очень увлекательными, несмотря ни на что.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJeJJGbB1J7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJeJJGbB1J7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJeJJGbB1J7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dakar Rally (@dakarrally)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При чем здесь «Дакар»?

Если кто-то забыл или пропустил, то стоить иметь в виду, что «Дакар» — это лишь бренд. К столице Сенегала эта многодневка сейчас никакого отношения не имеет. Изначально гонка действительно проводилась по маршруту Париж — Дакар, но в 2008 году ралли-рейд из-за террористической угрозы покинул африканский континент. Поначалу престижные соревнования перебрались в Южную Америку, а два года назад более выгодные условия организаторам предложили в Саудовской Аравии. В этом государстве в последнее время все чаще используют большой спорт как инструмент для постепенного открытия страны внешнему миру.

Конечно, есть те, кто говорит, что на Аравийском полуострове условия не такие экстремальные и колорит не тот, как были когда-то в Сахаре. Но новый маршрут таит в себе свои плюсы, и свои возможности, и «Золотые бедуины» из-за переезда менее значимыми не стали. В Северо-Западной Африке после бегства «Дакара» тоже проводился альтернативный автомарафон под названием «Africa Racing». Но в этом году он был отменен из-за коронавируса и совсем не факт, что в 2022 году данный проект возобновится. А вот «Дакар» держится, и проводит старты даже в условиях неутихающей пандемии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CIq9V-rhrT-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CIq9V-rhrT-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CIq9V-rhrT-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dakar Rally (@dakarrally)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Потери накануне старта

Положительные тесты на коронавирус и отмена авиарейсов уже внесли существенные коррективы в заявочный лист и, скорее всего, будут вносить и дальше. Несмотря на то, что контакты участников ралли с местным населением во время гонки строжайше запрещены, а биавуак две недели будет представлять собой своеобразный «пузырь».

Из-за позитивного анализа на ковид с гонки снялся Алексей Титов, промоутер формулического «Гран-при России». Титов планировал принять участие в соревнованиях внедорожников в качестве пилота чешской команды Offroad Sport вместе со штурманом Дмитрием Павловым. Год назад Титов и Павлов победили на «Африка Рейс». Положительный тест сдал и российский штурман Константин Жильцов. Но в экипаже Дениса Кротова его успели заменить на Олега Уперенко из Латвии. Таких историй, увы, немало, и после начала рейда замены уже будут невозможны.

Маршрут марафона

Многодневка стартует и финиширует в Джидде. Протяженность маршрута составит более 7600 км (в том числе 4767 км — спецучастки). Ранее предполагалось, что гонка заедет в соседние страны, но из-за карантина от этих планов пришлось отказаться.

Старты будут проходить ежедневно на протяжении 14 дней, за исключением одного дня отдыха (9 января). Как уверяют организаторы, трассы по сравнению с прошлогодними будут новыми на 80 процентов. Одна из особенностей нынешнего года — маршрут бесконтактно планируют передавать на планшеты участников накануне старта. Это создаст для штурманов дополнительные нюансы.

За кем следить из россиян

Общий зачет по традиции будет вестись по разным классам машин. В это году к ним добавился класс «Классика» для машин, которые спроектированы до 2000 года. Но у этих авто отдельный маршрут и навряд ли их битвы затмят собой основное действо. Главные надежды российских болельщиков как обычно связаны с командой «КамАЗ-мастер», которая уже два десятилетия стабильно побеждает в зачете грузовиков. На этот раз «КамАЗ» снова привез на «Дакар» четыре экипажа (машина одного из них обычно используется как «техничка»), в том числе чемпионский во главе с Андрем Каргиновым.

Победитель «Дакара-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин снова попробует себе в категории SSV (мотовездеходы). В прошлом году в этом зачете наш гонщик стал вторым. В этом сезоне он рисковал пропустить марафон по финансовым причинам, но сумел найти необходимую для участия сумму буквально за несколько часов до истечения сроков заявок.

Также Россия представлена несколькими машинами в самом популярном классе внедорожников. Здесь наши главные надежды связаны с Владимиром Васильевым, которые недавно выиграл общий зачет Кубка мира по бахам в сражении с лучшими раллистами мира. Виктор Хорошавцев имеет опыт участия в «Африка Рейс», но в «Дакаре» поедет впервые и скромно сообщил, что у него в нынешнем марафоне нет больших победных амбиций.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJdHkncBEl2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJdHkncBEl2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJdHkncBEl2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vasilyev Racing Team (@vasilyevracingteam)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За кем следить из наших соперников

В прошлом главным конкурентом «КамАЗов» считался голландец Жерар де Рой, но в последнее время у него слишком много проблем со здоровьем и с бизнесом — не исключено, что он окончательно завершил карьеру. Так что российская команда в основном будет сражаться с белорусскими гонщиками из «МАЗа». В прошлом году Сергей Вязович регулярно трепал нервы нашим экипажам.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJa83eGhTfB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJa83eGhTfB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJa83eGhTfB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Команда КАМАЗ-мастер (@kamazmastersport)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди внедорожников фаворитами, конечно, являются такие знаменитости как Карлос Сайнс-старший (действующий чемпион), катарец Насер аль-Атийя и француз Стефан Петрансель. Также много внимания будет притягивать к себе девятикратный чемпиона мира по классическому ралли Себастьен Леб, который до сих пор ни разу не выигрывал «Дакар». Но, как показал Кубок мира по бахам, у Васильева есть шанс даже в такой звездной компании.

В прошлом году в классе мотоциклов «Хонда» нанесла KTM первое поражение за 18 лет, но в свете заявлений японского концерна об уходе из «Формулы-1» по экологическим соображениям, ее претензии на победу в «Дакаре-2021» выглядят странно. Тем не менее, прошлогодний чемпион Рикки Брабек рассчитывает защитить титул.

А вот Кэсси Карри, прошлогодний победитель в классе многовездеходов, на «Дакар-2021» не заявился. Что дает Сергею Карякину дополнительный шанс. Хотя среди фаворитов здесь значится и другой американец — Митч Гатри, который выиграл два этапа на прошлогоднем марафоне. Также ждут подвигов от 18-летнего Сета Кинтеро, который будет самым молодым гонщиком на нынешнем ралли-рейде.

Расписание «Дакара-2021»

2 января. Пролог в Джидде, 11 км (11 км спецучастков)

3 января. 1-й этап. Джидда — Биша, 622 км (277 км)

4 января. 2-й этап. Биша — Вади-аль-Давасир, 685 км (457 км)

5 января. 3-й этап. Вади-аль-Давасир — Вади-аль-Давасир, 630 км (403 км)

6 января. 4-й этап. Вади-аль-Давасир — Эр-Рияд, 813 км (337 км)

7 января. 5-й этап. Эр-Рияд — Бурайда, 625 км (419 км)

8 января. 6-й этап. Бурайда — Хаиль, 655 км (485 км)

9 января. День отдыха. Хаиль

10 января. 7-й этап. Хаиль — Сакака, 737 км (471 км)

11 января. 8-й этап. Сакака — Неом, 709 км (375 км)

12 января. 9-й этап. Неом, 579 км (465 км)

13 января. 10-й этап. Неом — Аль-Ула, 583 км (342 км)

14 января. 11-й этап. Аль-Ула — Янбу, 557 км (511 км)

15 января. 12-й этап. Янбу — Джидда, 452 км (225 км).

Россияне в заявке «Дакара-2021»

Внедорожники. Ясир Сийдан (Саудовская Аравия) / Алексей Кузьмич (Россия), Владимир Васильев (Россия) / Дмитрий Цыро (Украина), Денис Кротов (Россия) / Олег Уперенко (Латвия), Виктор Хорошавцев (Россия) / Антон Николаев (Россия), Алексей Титов (Россия) — Дмитрий Павлов (Россия).

Прототипы. Сергей Карякин (Россия) / Антон Власюк (Россия).