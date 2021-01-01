Классика в песках Аравии. Стартует «Дакар-2021»
Грузовики «КамАЗ-Мастер», мотовездеход Сергея Карякина и российские внедорожники на самом знаменитом
Грузовики «КамАЗ-Мастер», мотовездеход Сергея Карякина и российские внедорожники на самом знаменитом
Большие раллийные старты для авто- и мотогонщиков по традиции — одно из первых событий спортивного года. В 2021-м легендарный рейд «Дакар» во второй раз подряд пройдет в Саудовской Аравии. И, разумеется, одним из ключевых факторов предстоящих стартов станут коронавирусные дела. Некоторые гонщики и механики уже успели сдать положительные тексты на ковид и выбыли из числа участников. К сожалению, это затронуло и некоторых россиян. Тем не менее, нам будет за кого поболеть в предстоящие две недели. И все 12 этапов обещают стать очень увлекательными, несмотря ни на что.
Если
Конечно, есть те, кто говорит, что на Аравийском полуострове условия не такие экстремальные и колорит не тот, как были
Положительные тесты на коронавирус и отмена авиарейсов уже внесли существенные коррективы в заявочный лист и, скорее всего, будут вносить и дальше. Несмотря на то, что контакты участников ралли с местным населением во время гонки строжайше запрещены, а биавуак две недели будет представлять собой своеобразный «пузырь».
Многодневка стартует и финиширует в Джидде. Протяженность маршрута составит более 7600 км (в том числе 4767 км — спецучастки). Ранее предполагалось, что гонка заедет в соседние страны, но
Старты будут проходить ежедневно на протяжении 14 дней, за исключением одного дня отдыха (9 января). Как уверяют организаторы, трассы по сравнению с прошлогодними будут новыми на 80 процентов. Одна из особенностей нынешнего года — маршрут бесконтактно планируют передавать на планшеты участников накануне старта. Это создаст для штурманов дополнительные нюансы.
Общий зачет по традиции будет вестись по разным классам машин. В это году к ним добавился класс «Классика» для машин, которые спроектированы до 2000 года. Но у этих авто отдельный маршрут и навряд ли их битвы затмят собой основное действо. Главные надежды российских болельщиков как обычно связаны с командой «КамАЗ-мастер», которая уже два десятилетия стабильно побеждает в зачете грузовиков. На этот раз «КамАЗ» снова привез на «Дакар» четыре экипажа (машина одного из них обычно используется как «техничка»), в том числе чемпионский во главе с Андрем Каргиновым.
Победитель «Дакара-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин снова попробует себе в категории SSV (мотовездеходы). В прошлом году в этом зачете наш гонщик стал вторым. В этом сезоне он рисковал пропустить марафон по финансовым причинам, но сумел найти необходимую для участия сумму буквально за несколько часов до истечения сроков заявок.
Также Россия представлена несколькими машинами в самом популярном классе внедорожников. Здесь наши главные надежды связаны с Владимиром Васильевым, которые недавно выиграл общий зачет Кубка мира по бахам в сражении с лучшими раллистами мира. Виктор Хорошавцев имеет опыт участия в «Африка Рейс», но в «Дакаре» поедет впервые и скромно сообщил, что у него в нынешнем марафоне нет больших победных амбиций.
В прошлом главным конкурентом «КамАЗов» считался голландец Жерар де Рой, но в последнее время у него слишком много проблем со здоровьем и с бизнесом — не исключено, что он окончательно завершил карьеру. Так что российская команда в основном будет сражаться с белорусскими гонщиками из «МАЗа». В прошлом году Сергей Вязович регулярно трепал нервы нашим экипажам.
Среди внедорожников фаворитами, конечно, являются такие знаменитости как Карлос
В прошлом году в классе мотоциклов «Хонда» нанесла KTM первое поражение за 18 лет, но в свете заявлений японского концерна об уходе из «Формулы-1» по экологическим соображениям, ее претензии на победу в «Дакаре-2021» выглядят странно. Тем не менее, прошлогодний чемпион Рикки Брабек рассчитывает защитить титул.
А вот Кэсси Карри, прошлогодний победитель в классе многовездеходов, на «Дакар-2021» не заявился. Что дает Сергею Карякину дополнительный шанс. Хотя среди фаворитов здесь значится и другой американец — Митч Гатри, который выиграл два этапа на прошлогоднем марафоне. Также ждут подвигов от 18-летнего Сета Кинтеро, который будет самым молодым гонщиком на нынешнем
Расписание «Дакара-2021»
2 января. Пролог в Джидде, 11 км (11 км спецучастков)
3 января. 1-й этап. Джидда — Биша, 622 км (277 км)
4 января. 2-й этап. Биша —
5 января. 3-й этап.
6 января. 4-й этап.
7 января. 5-й этап.
8 января. 6-й этап. Бурайда — Хаиль, 655 км (485 км)
9 января. День отдыха. Хаиль
10 января. 7-й этап. Хаиль — Сакака, 737 км (471 км)
11 января. 8-й этап. Сакака — Неом, 709 км (375 км)
12 января. 9-й этап. Неом, 579 км (465 км)
13 января. 10-й этап. Неом —
14 января. 11-й этап.
15 января. 12-й этап. Янбу — Джидда, 452 км (225 км).
Внедорожники. Ясир Сийдан (Саудовская Аравия) / Алексей Кузьмич (Россия), Владимир Васильев (Россия) / Дмитрий Цыро (Украина), Денис Кротов (Россия) / Олег Уперенко (Латвия), Виктор Хорошавцев (Россия) / Антон Николаев (Россия), Алексей Титов (Россия) — Дмитрий Павлов (Россия).
Прототипы. Сергей Карякин (Россия) / Антон Власюк (Россия).
Грузовики. Андрей Каргинов / Андрей Мокеев / Игорь Леонов (Россия), Антон Шибалов / Дмитрий Никитин / Иван Татаринов (Россия), Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Ильгиз Ахметзянов (Россия), Айрат Мардеев / Дмитрий Свистуров / Ахмет Галяутдинов (Россия).