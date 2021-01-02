Экипаж белоруса Вязовича лидирует в ралли «Дакар» после пролога
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж белорусского пилота команды МАЗ Сергея Вязовича занял первое место в прологе
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж белорусского пилота команды МАЗ Сергея Вязовича занял первое место в прологе
Дистанция пролога составила 11 км, заезд прошел во втором по величине городе Саудовской Аравии Джидде. Второе место занял экипаж еще одного гонщика команды МАЗ Алексея Вишневского, третьим стал чех Мартин Мацик (IVECO).
Первый этап