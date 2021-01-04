Экипаж Сотникова победил на втором этапе «Дакара»

Экипаж Сотникова преодолел спецучасток протяженностью 457 км в Саудовской Аравии за 4 часа 37 минут 44 секунды.

Второе время показал еще один представитель «Камаз-мастер» Айрат Мардеев (отставание — 3 минуты 17 секунд), третьим стал белорус Сергей Вязович (+6.30) из команды «МАЗ-СПОРТавто». Экипаж «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал 6-м (+14.14).