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16:43 (мск), источник: Sport24

Экипаж Сотникова победил на втором этапе «Дакара»

Экипаж российской автогоночной команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар-2021» в зачете грузовиков.

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Источник: https://kamazmaster.ru

Экипаж Сотникова преодолел спецучасток протяженностью 457 км в Саудовской Аравии за 4 часа 37 минут 44 секунды.

Второе время показал еще один представитель «Камаз-мастер» Айрат Мардеев (отставание — 3 минуты 17 секунд), третьим стал белорус Сергей Вязович (+6.30) из команды «МАЗ-СПОРТавто». Экипаж «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал 6-м (+14.14).

В общем зачете лидирует Сотников (08:01.39), вторым идет Вязович (+17.14), замыкает тройку Шибалов (+22.03).

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