Белорус Вязович выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Сотников — второй

Протяженность третьего спецучастка составила 403 км. Вязович преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут 14 секунд. Второе время показал россиянин Дмитрий Сотников из команды «Камаз-мастер» (отставание — 18 секунд), третьим финишировал его соотечественник и партнер по команде Антон Шибалов (+1.16). Еще один российский пилот Андрей Каргинов показал пятое время (+3.28).