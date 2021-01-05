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16:17 (мск), источник: ТАСС

Белорус Вязович выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Сотников — второй

ТАСС, 5 января. Экипаж под управлением белоруса Сергея Вязовича победил на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

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Источник: РИА "Новости"

Протяженность третьего спецучастка составила 403 км. Вязович преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут 14 секунд. Второе время показал россиянин Дмитрий Сотников из команды «Камаз-мастер» (отставание — 18 секунд), третьим финишировал его соотечественник и партнер по команде Антон Шибалов (+1.16). Еще один российский пилот Андрей Каргинов показал пятое время (+3.28).

В общем зачете лидирует Сотников (11:47.11), вторым идет Вязович (+16.56), третьим — Шибалов (+23.01).

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