Экипаж Мардеева из-за ошибки в навигации потерял семь минут на третьем этапе «Дакара»
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипаж команды «Камаз-мастер» под руководством россиянина Айрата Мардеева потерял семь минут
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипаж команды «Камаз-мастер» под руководством россиянина Айрата Мардеева потерял семь минут
На третьем этапе
«Стартовали вторыми, сразу за экипажем Сотникова, был неплохой темп в начале, немного крутнулись перед одной из дюн, там как раз накатил нас Вязович. Зацепились, начали ехать за ним, подъезжать, но, к сожалению, немного ошиблись в навигации, пришлось возвращаться километра на четыре назад, — рассказал Мардеев. — Потеряли на этом семь минут, нас обошел [белорус Алексей] Вишневский. После этого начали атаковать, объехали Вишневского, дальше ехали в своем темпе, сильно рисковать колесами уже не хотелось».
«Было очень много камней, опасных мест, где можно пробить колесо. Решили проехать чуть аккуратнее, но не терять в случае чего времени
В общем зачете лидирует Сотников (11:47.11), вторым идет Вязович (+16.56), третьим — Шибалов (+23.01), Мардеев занимает шестую строчку (+42.06), экипаж Андрея Каргинова — 12-ю (+2:02.07).