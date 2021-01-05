Экипаж Мардеева из-за ошибки в навигации потерял семь минут на третьем этапе «Дакара»

На третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков победил экипаж МАЗа под управлением белоруса Сергея Вязовича. Протяженность третьего спецучастка составила 403 км, Вязович преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут 14 секунд. Экипаж «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова показал второе время (отставание — 18 секунд), третьим финишировал его соотечественник и партнер по команде Антон Шибалов (+1.16), Мардеев стал восьмым (+11.31).

«Стартовали вторыми, сразу за экипажем Сотникова, был неплохой темп в начале, немного крутнулись перед одной из дюн, там как раз накатил нас Вязович. Зацепились, начали ехать за ним, подъезжать, но, к сожалению, немного ошиблись в навигации, пришлось возвращаться километра на четыре назад, — рассказал Мардеев. — Потеряли на этом семь минут, нас обошел [белорус Алексей] Вишневский. После этого начали атаковать, объехали Вишневского, дальше ехали в своем темпе, сильно рисковать колесами уже не хотелось».