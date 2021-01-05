Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
СКА
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.01
Финляндия U20
Россия U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Северсталь
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Сибирь
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Торпедо НН
Б
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Йокерит
05
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Автомобилист
Б
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
ОТ
56
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.01
Канада U20
США U20
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
18:24 (мск), источник: ТАСС

Экипаж Мардеева из-за ошибки в навигации потерял семь минут на третьем этапе «Дакара»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипаж команды «Камаз-мастер» под руководством россиянина Айрата Мардеева потерял семь минут из-за ошибки в навигации на третьем этапе ралли-марафона «Дакар». Об этом ТАСС рассказал Мардеев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков победил экипаж МАЗа под управлением белоруса Сергея Вязовича. Протяженность третьего спецучастка составила 403 км, Вязович преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут 14 секунд. Экипаж «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова показал второе время (отставание — 18 секунд), третьим финишировал его соотечественник и партнер по команде Антон Шибалов (+1.16), Мардеев стал восьмым (+11.31).

Во время загрузки произошла ошибка.
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

«Стартовали вторыми, сразу за экипажем Сотникова, был неплохой темп в начале, немного крутнулись перед одной из дюн, там как раз накатил нас Вязович. Зацепились, начали ехать за ним, подъезжать, но, к сожалению, немного ошиблись в навигации, пришлось возвращаться километра на четыре назад, — рассказал Мардеев. — Потеряли на этом семь минут, нас обошел [белорус Алексей] Вишневский. После этого начали атаковать, объехали Вишневского, дальше ехали в своем темпе, сильно рисковать колесами уже не хотелось».

«Было очень много камней, опасных мест, где можно пробить колесо. Решили проехать чуть аккуратнее, но не терять в случае чего времени из-за пробитого колеса. Все хорошо, боремся дальше, будем отыгрывать потерянное время», — заключил Мардеев.

В общем зачете лидирует Сотников (11:47.11), вторым идет Вязович (+16.56), третьим — Шибалов (+23.01), Мардеев занимает шестую строчку (+42.06), экипаж Андрея Каргинова — 12-ю (+2:02.07).

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Лучший лыжник мира Большунов опять всех обыграл
Определился соперник России в матче за третье место МЧМ
«Автомобилист» обыграл ЦСКА. Дацюк забил гол и реализовал буллит
Капитан «Реала» захотел уйти в ПСЖ
Роналдиньо заработал более 700 тыс. евро после выхода из тюрьмы
Алекс Фергюсон посчитал работу VAR катастрофой
«Ситуация удручающая». Фетисов о провале России на МЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь