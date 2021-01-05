Гонщик Карякин рассказал, что его багги застрял в дюне и пробил колесо на этапе «Дакара»

«Этап по сложности выдался средним, старт расположился в достаточно песочном месте — сразу после начала движения попадаешь в пылевое облако. Первые позиции в стартовой ведомости оказались в большом плюсе, не нужно было бороться за обгоны, рвать темп, — написал Карякин. — Из отрицательных моментов: пробили колесо, застряли в дюне, хотя, скорее, на каменистой горе с песком. Одновременно с автомобилем заезжали на гору и начали сближаться друг с другом, если бы я не отвернул — столкновения не избежать, но из-за этой манипуляции мы повисли на самой вершине».