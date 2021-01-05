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18:37 (мск), источник: ТАСС

Гонщик Карякин рассказал, что его багги застрял в дюне и пробил колесо на этапе «Дакара»

ТАСС, 5 января. Багги российского гонщика Сергея Карякина на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» застрял в дюне, экипаж также потерял время из-за замены колеса. Об этом гонщик рассказал в Instagram.

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Источник: AP 2020

Победу в классе багги одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо (4 часа 20 минут 57 секунд), вторым финишировал американец Остин Джонс (+0.23), третьим — поляк Марек Гочаль (+0.24), Карякин стал 11-м (+9.22).

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«Этап по сложности выдался средним, старт расположился в достаточно песочном месте — сразу после начала движения попадаешь в пылевое облако. Первые позиции в стартовой ведомости оказались в большом плюсе, не нужно было бороться за обгоны, рвать темп, — написал Карякин. — Из отрицательных моментов: пробили колесо, застряли в дюне, хотя, скорее, на каменистой горе с песком. Одновременно с автомобилем заезжали на гору и начали сближаться друг с другом, если бы я не отвернул — столкновения не избежать, но из-за этой манипуляции мы повисли на самой вершине».

«Нам пришлось вылезать и руками откапываться. Потеряли минут семь-десять на этом, еще где-то три минуты на замене колеса», — пояснил Карякин.

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В общем зачете лидирует Лопес Контардо (13:19.10), на второй строчке идет поляк Арон Домжала (+6.08), на третьей — Джонс (+7.13), Карякин идет пятым (+16.33).

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