Гонщик Карякин рассказал, что его багги застрял в дюне и пробил колесо на этапе «Дакара»
ТАСС, 5 января. Багги российского гонщика Сергея Карякина на третьем этапе
ТАСС, 5 января. Багги российского гонщика Сергея Карякина на третьем этапе
Победу в классе багги одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо (4 часа 20 минут 57 секунд), вторым финишировал американец Остин Джонс (+0.23), третьим — поляк Марек Гочаль (+0.24), Карякин стал 11-м (+9.22).
«Этап по сложности выдался средним, старт расположился в достаточно песочном месте — сразу после начала движения попадаешь в пылевое облако. Первые позиции в стартовой ведомости оказались в большом плюсе, не нужно было бороться за обгоны, рвать темп, — написал Карякин. — Из отрицательных моментов: пробили колесо, застряли в дюне, хотя, скорее, на каменистой горе с песком. Одновременно с автомобилем заезжали на гору и начали сближаться друг с другом, если бы я не отвернул — столкновения не избежать, но
«Нам пришлось вылезать и руками откапываться. Потеряли минут
В общем зачете лидирует Лопес Контардо (13:19.10), на второй строчке идет поляк Арон Домжала (+6.08), на третьей — Джонс (+7.13), Карякин идет пятым (+16.33).