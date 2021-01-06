Сотников выиграл четвертый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Протяженность четвертого спецучастка составила 377 км. Сотников преодолел дистанцию за 2 часа 58 минут 47 секунд. Второе время показал еще один представитель «Камаз-мастер» Андрей Каргинов (отставание — 10 секунд). Третьим стал экипаж белорусского пилота команды МАЗ Алексея Вишневского (отставание — 14 секунд). Экипаж «Камаз-мастер» Антона Шибалова стал пятым (+3.56), Айрата Мардеева — шестым (+6.15). Сотников возглавил зачет грузовиков, общее время россиянина составляет 14 часов 45 минут 58 секунд. Вторым идет чех Мартин Мацик (+26.22), третьим — Шибалов (+26.57), четвертым — Мардеев (+48.21), Каргинов идет 10-м (+2:02.17).

В зачете автомобилей лучшим на этапе стал катарец Нассер Аль-Аттия (2:35.59), вторым финишировал француз Стефан Петерансель (+0.11), третьим — южноафриканец Хенк Латеган (+1.30). Россиянин Владимир Васильев занял восьмое место (+10.45), Виктор Хорошавцев — 24-е (+23.55). Общий зачет возглавляет Петерансель (13:15.12), вторым идет Аль-Аттия (+4.58), третьим — испанец Карлос Сайнс (+36.19), Васильев идет 12-м (+1:26.04), Хорошавцев — 28-м (+2:29.17).

В классе багги победу одержал поляк Арон Домжала (3:16,57), вторым стал американец Митчелл Гатри (+1.51), третьим — поляк Марек Гочаль (+2.44), россиянин Сергей Карякин стал восьмым (+7.56). В общем зачете лидерство за чилийцем Франсиско Лопесом Контардо (16:38.57), второе место занимает Домжала (+3.18), третье — американец Остин Джонс (+7.11), следом идет Карякин (+21.39).

Аргентинец Мануэль Андухар победил в классе квадрациклов (3:29.13), вторым стал его соотечественник Николас Кавильяссо (+1.08), третьим — француз Александр Жиру (+3.52), в общем зачете лидирует Кавильяссо (18:13.48), далее располагаются Жиру (+0.09) и чилиец Джованни Энрико (+7.33). Среди мотоциклистов быстрее всех оказался испанец Хоан Барреда Борт (2:46.50), вторую строчку занял Росс Бранч из Ботсваны (+5.57), третью — австралиец Даниэл Сандерс (+6.09), лидирует в зачете мотоциклов француз Ксавье де Сультре (15:00.25), следом идут Барреда Борт (+0.15) и аргентинец Кевин Бенавидес (+3.24).

Протяженность следующего этапа составит 456 км.