Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Специя
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
ХК Динамо
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Парма
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Удинезе
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Рома
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Интер
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Верона
11
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Спартак
26
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Беневенто
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
51
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
17:44 (мск), источник: ТАСС

Сотников выиграл четвертый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

ТАСС, 6 января. Российский экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Протяженность четвертого спецучастка составила 377 км. Сотников преодолел дистанцию за 2 часа 58 минут 47 секунд. Второе время показал еще один представитель «Камаз-мастер» Андрей Каргинов (отставание — 10 секунд). Третьим стал экипаж белорусского пилота команды МАЗ Алексея Вишневского (отставание — 14 секунд). Экипаж «Камаз-мастер» Антона Шибалова стал пятым (+3.56), Айрата Мардеева — шестым (+6.15). Сотников возглавил зачет грузовиков, общее время россиянина составляет 14 часов 45 минут 58 секунд. Вторым идет чех Мартин Мацик (+26.22), третьим — Шибалов (+26.57), четвертым — Мардеев (+48.21), Каргинов идет 10-м (+2:02.17).

В зачете автомобилей лучшим на этапе стал катарец Нассер Аль-Аттия (2:35.59), вторым финишировал француз Стефан Петерансель (+0.11), третьим — южноафриканец Хенк Латеган (+1.30). Россиянин Владимир Васильев занял восьмое место (+10.45), Виктор Хорошавцев — 24-е (+23.55). Общий зачет возглавляет Петерансель (13:15.12), вторым идет Аль-Аттия (+4.58), третьим — испанец Карлос Сайнс (+36.19), Васильев идет 12-м (+1:26.04), Хорошавцев — 28-м (+2:29.17).

В классе багги победу одержал поляк Арон Домжала (3:16,57), вторым стал американец Митчелл Гатри (+1.51), третьим — поляк Марек Гочаль (+2.44), россиянин Сергей Карякин стал восьмым (+7.56). В общем зачете лидерство за чилийцем Франсиско Лопесом Контардо (16:38.57), второе место занимает Домжала (+3.18), третье — американец Остин Джонс (+7.11), следом идет Карякин (+21.39).

Аргентинец Мануэль Андухар победил в классе квадрациклов (3:29.13), вторым стал его соотечественник Николас Кавильяссо (+1.08), третьим — француз Александр Жиру (+3.52), в общем зачете лидирует Кавильяссо (18:13.48), далее располагаются Жиру (+0.09) и чилиец Джованни Энрико (+7.33). Среди мотоциклистов быстрее всех оказался испанец Хоан Барреда Борт (2:46.50), вторую строчку занял Росс Бранч из Ботсваны (+5.57), третью — австралиец Даниэл Сандерс (+6.09), лидирует в зачете мотоциклов француз Ксавье де Сультре (15:00.25), следом идут Барреда Борт (+0.15) и аргентинец Кевин Бенавидес (+3.24).

Протяженность следующего этапа составит 456 км.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Кто ответит за провал хоккея? За 7 лет страна не выиграла ничего
США — чемпион мира, а Канада — примитивная и жалкая
Первый золотой дубль россиян: Большунов и Ступак безупречны
Ларионов не признал ошибок, даже оставшись без медалей МЧМ
В «Ман Сити» выявлено еще три случая заражения коронавирусом
Смотри все матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь