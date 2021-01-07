Действующий победитель «Дакара» Каргинов выиграл свой первый этап на ралли 2021 года
ТАСС, 7 января. Российский экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал лучшим на пятом этапе
ТАСС, 7 января. Российский экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал лучшим на пятом этапе
Каргинов является действующим победителем
В зачете автомобилей лучшим на этапе стал южноафриканец Джиниэл де Вильерс (5:09.25), вторым финишировал его соотечественник Брайан Барагванат (+0.58), третьим — француз Стефан Петерансель (+2.25). Россиянин Владимир Васильев занял 12-е место (+23.31), Денис Кротов — 22-е (+51.21), Виктор Хорошавцев — 34-е (+1:19.26). Общий зачет возглавляет Петерансель (18:28.02), вторым идет катарец Нассер
В классе багги победу одержал чилиец Франсиско Лопес (5:46.32), вторым стал катарец Халифа
Аргентинец Николас Кавильяссо победил в классе квадроциклов (6:09.42), вторым стал его соотечественник Мануэль Андухар (+1.41), третьим — чилиец Джованни Энрико (+44.13). В общем зачете лидирует Кавильяссо (24:23.30), далее располагаются Андухар (+23.48) и француз Александр Жиру (+47.23).
Среди мотоциклистов быстрее всех оказался аргентинец Кевин Бенавидес (5:09.50), вторую строчку занял чилиец Хосе Корнехо (+1.00), третью — австралиец Тоби Прайс (+1.20). Лидирует в зачете мотоциклов Бенавидес (20:15.39), следом идут француз Ксавье де Сультре (+2.31) и Корнехо (+3.42).
Протяженность следующего этапа составит 448 км. Ралли «Дакар» завершится 15 января.