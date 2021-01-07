Действующий победитель «Дакара» Каргинов выиграл свой первый этап на ралли 2021 года

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Каргинов является действующим победителем ралли-марафона. Эта победа стала для него первой на текущем «Дакаре», он прошел спецучасток протяженностью 456 км за 5 часов 26 минут 39 секунд. Вторым стал белорус Алексей Вишневский на МАЗе (отставание 2 минуты 42 секунды), третье место занял представитель «Камаз-мастер» Дмитрий Сотников (+3.41). Экипаж «Камаз-мастер» Антона Шибалова стал четвертым (+10.37), Айрата Мардеева — седьмым (+17.11). Сотников лидирует в зачете грузовиков, общее время россиянина составляет 20 часов 16 минут 18 секунд. Вторым идет Шибалов (+33.53), третьим — чех Алеш Лопрайс (+1:02.25), четвертым — Мардеев (+1:02.51), Каргинов занимает седьмое место (+1:58.36).

В зачете автомобилей лучшим на этапе стал южноафриканец Джиниэл де Вильерс (5:09.25), вторым финишировал его соотечественник Брайан Барагванат (+0.58), третьим — француз Стефан Петерансель (+2.25). Россиянин Владимир Васильев занял 12-е место (+23.31), Денис Кротов — 22-е (+51.21), Виктор Хорошавцев — 34-е (+1:19.26). Общий зачет возглавляет Петерансель (18:28.02), вторым идет катарец Нассер Аль-Аттия (+6.11), третьим — испанец Карлос Сайнс (+48.13), Васильев идет 11-м (+1:47.10), Хорошавцев — 25-м (+3:45.18), Кротов — 37-м (+7:47.06).

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В классе багги победу одержал чилиец Франсиско Лопес (5:46.32), вторым стал катарец Халифа Аль-Аттия (+2.52), третьим — Сет Кинтеро из США (+3.11), россиянин Сергей Карякин стал восьмым (+15.27). В общем зачете лидерство удерживает Лопес (22:25.29), второе место занимает поляк Арон Домжала (+10.51), третье — американец Остин Джонс (+13.28), Карякин идет шестым (+37.06).

Аргентинец Николас Кавильяссо победил в классе квадроциклов (6:09.42), вторым стал его соотечественник Мануэль Андухар (+1.41), третьим — чилиец Джованни Энрико (+44.13). В общем зачете лидирует Кавильяссо (24:23.30), далее располагаются Андухар (+23.48) и француз Александр Жиру (+47.23).

Среди мотоциклистов быстрее всех оказался аргентинец Кевин Бенавидес (5:09.50), вторую строчку занял чилиец Хосе Корнехо (+1.00), третью — австралиец Тоби Прайс (+1.20). Лидирует в зачете мотоциклов Бенавидес (20:15.39), следом идут француз Ксавье де Сультре (+2.31) и Корнехо (+3.42).