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21:19 (мск), источник: ТАСС

Каргинов получил штраф и лишился победы на пятом этапе ралли «Дакар»

ТАСС, 7 января. Российский экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова лишился первого места по итогам пятого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба «Дакара».

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Источник: AP 2020
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По итогам спецучастка Каргинов был оштрафован на 20 минут. Двухминутный штраф получил экипаж белоруса Алексея Вишневского из МАЗа, финишировавший вторым. О причинах штрафов не сообщается.

Таким образом, победителем пятого этапа стал экипаж «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова, показавший результат 5 часов 30 минут 20 секунд. Вторую строчку сохранил Вишневский (отставание — 1 минута 1 секунда), третьим стал Антон Шибалов из «Камаз-мастер» (+6.56). Каргинов откатился на седьмую строчку (+16.19), Айрат Мардеев из «Камаз-мастер» переместился на шестую позицию (+13.30).

В общем зачете лидерство удерживает Сотников (20:16.18), вторым идет Шибалов (+33.53), третьим — чех Мартин Мацик (+51.11). Мардеев занимает пятое место (+1:02.51), Вишневский — седьмое (+1:31.19), Каргинов — десятое (+2:18.36).

Протяженность следующего этапа составит 448 км. Ралли «Дакар» завершится 15 января.

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