Каргинов получил штраф и лишился победы на пятом этапе ралли «Дакар»
ТАСС, 7 января. Российский экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова лишился первого места по итогам пятого этапа
ТАСС, 7 января. Российский экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова лишился первого места по итогам пятого этапа
По итогам спецучастка Каргинов был оштрафован на 20 минут. Двухминутный штраф получил экипаж белоруса Алексея Вишневского из МАЗа, финишировавший вторым. О причинах штрафов не сообщается.
Таким образом, победителем пятого этапа стал экипаж «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова, показавший результат 5 часов 30 минут 20 секунд. Вторую строчку сохранил Вишневский (отставание — 1 минута 1 секунда), третьим стал Антон Шибалов из «Камаз-мастер» (+6.56). Каргинов откатился на седьмую строчку (+16.19), Айрат Мардеев из «Камаз-мастер» переместился на шестую позицию (+13.30).
В общем зачете лидерство удерживает Сотников (20:16.18), вторым идет Шибалов (+33.53), третьим — чех Мартин Мацик (+51.11). Мардеев занимает пятое место (+1:02.51), Вишневский — седьмое (+1:31.19), Каргинов — десятое (+2:18.36).
Протяженность следующего этапа составит 448 км. Ралли «Дакар» завершится 15 января.