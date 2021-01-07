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7 января, источник: Спорт-Экспресс

В «КАМАЗ-Мастере» назвали причины штрафа Каргинову на 5-м этапе «Дакара»

«КАМАЗ-Мастер» на официальном сайте назвал причины наказания экипажу Андрея Каргинова на пятом этапе «Дакара».

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Источник: Спорт-Экспресс

Каргинов показал лучший результат, но получил 20 минут штрафа и переместился на 7-е место. Победа досталась другому «КАМАЗу» под руководством Дмитрия Сотникова, который лидирует и в общем зачете.

«Как удалось выяснить, причина судейского решения — невзятая навигационная точка», — говорится на сайте «КАМАЗа».

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