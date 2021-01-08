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19:12 (мск), источник: ТАСС

Мардеев одержал первую победу на этапе «Дакара» в зачете грузовиков

ТАСС, 8 января. Экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Айрата Мардеева занял первое место на шестом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

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Весь пьедестал заняли представители «Камаз-мастер». Мардеев преодолел спецучасток протяженностью 448 км за 4 часа 8 минут 52 секунды, вторым стал Дмитрий Сотников (отставание — 1 минута 8 секунд), третье место занял экипаж Антона Шибалова (+4.49), Андрей Каргинов закончил этап на шестом месте (+6.52). Экипаж МАЗа под управлением белоруса Сергея Вязовича досрочно завершил участие в марафоне из-за возникших еще в четверг проблем с двигателем и коробкой передач.

В зачете грузовиков лидирует Сотников (24:26.18), далее идут Шибалов (+37.34) и Мардеев (+1:01.43), Каргинов — восьмой (+2:24.20).

В зачете автомобилей лучшим на этапе стал испанец Карлос Сайнс (3:38.27), вторым финишировал Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии (+4.03), третьим — катарец Нассер Аль-Аттия (+7.16). Россиянин Владимир Васильев занял 10-е место (+26.11), Денис Кротов — 14-е (+30.15). Общий зачет возглавляет француз Стефан Петерансель (2:14.03), вторым идет Аль-Аттия (+5.53), третьим — Сайнс (+40.39), Васильев занимает седьмое место (+2:05.47), Кротов — 30-е (+8:09.47).

Во время загрузки произошла ошибка.

Багги и мотоциклы

В классе багги победу одержал американец Сет Кинтеро (4:20.23), вторым стал катарец Халифа Аль-Аттия (+0.23), третьим — американец Остин Джонс (+5.49), россиянин Сергей Карякин стал шестым (+18.08). Общий зачет возглавляет поляк Арон Домжала (27:04.29), вторым идет Джонс (+0.40), третьим — Кинтеро (+8.26).

Француз Александр Жиру победил в классе квадроциклов (4:50.24), вторым стал чилиец Джованни Энрико (+0.34), третьим — аргентинец Николас Кавильяссо (+2.01). В общем зачете лидирует Кавильяссо (29:15.55), далее располагаются его соотечественник Мануэль Андухар (+33.18) и Жиру (+45.22).

Среди мотоциклистов быстрее всех был испанец Хоан Барреда-Борт (3:45.27), вторую строчку занял Росс Бранч из Ботсваны (+0.13), третью — австралиец Даниэл Сандерс (+0.53). Лидирует в зачете мотоциклов австралиец Тоби Прайс (24:08.43), вторым идет аргентинец Кевин Бенавидес (+2.16), третьим — чилиец Хосе Корнехо (+2.57).

Протяженность следующего этапа составит 471 км. Ралли «Дакар» завершится 15 января.

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