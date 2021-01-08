Мардеев одержал первую победу на этапе «Дакара» в зачете грузовиков
ТАСС, 8 января. Экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Айрата Мардеева занял первое место на шестом этапе
ТАСС, 8 января. Экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Айрата Мардеева занял первое место на шестом этапе
Весь пьедестал заняли представители «Камаз-мастер». Мардеев преодолел спецучасток протяженностью 448 км за 4 часа 8 минут 52 секунды, вторым стал Дмитрий Сотников (отставание — 1 минута 8 секунд), третье место занял экипаж Антона Шибалова (+4.49), Андрей Каргинов закончил этап на шестом месте (+6.52). Экипаж МАЗа под управлением белоруса Сергея Вязовича досрочно завершил участие в марафоне
В зачете грузовиков лидирует Сотников (24:26.18), далее идут Шибалов (+37.34) и Мардеев (+1:01.43), Каргинов — восьмой (+2:24.20).
В зачете автомобилей лучшим на этапе стал испанец Карлос Сайнс (3:38.27), вторым финишировал Язид
В классе багги победу одержал американец Сет Кинтеро (4:20.23), вторым стал катарец Халифа
Француз Александр Жиру победил в классе квадроциклов (4:50.24), вторым стал чилиец Джованни Энрико (+0.34), третьим — аргентинец Николас Кавильяссо (+2.01). В общем зачете лидирует Кавильяссо (29:15.55), далее располагаются его соотечественник Мануэль Андухар (+33.18) и Жиру (+45.22).
Среди мотоциклистов быстрее всех был испанец Хоан
Протяженность следующего этапа составит 471 км. Ралли «Дакар» завершится 15 января.