Экипажи «Камаз-мастер» заняли первые три места на втором подряд этапе «Дакара»

Он прошел спецучасток 453 км за 3 часа 19 минут 40 секунд. Второе и третье места заняли экипажи «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова (+2.19) и Дмитрия Сотникова (+2.28), Айрат Мардеев показал седьмое время (+10.37). В воскресенье экипажи «Камаз-мастер» также заняли все места на подиуме.

В зачете грузовиков лидерство удерживает Сотников (32:34.18), далее идут Шибалов (+43.28) и Мардеев (+1:13.15), Каргинов располагается на седьмом месте (+2:35.55).

Француз Александр Жиру выиграл этап в зачете квадроциклов (4:20.40), второй результат показал аргентинец Мануэль Андухар (+1.12), третье место занял чилиец Джованни Энрико (+1.17). Общий зачет возглавляет Андухар (40:08.45), далее идут Жиру (+19.43) и Энрико (+26.00).

Среди мотоциклистов лучшее время показал чилиец Хосе Корнехо (3:08.40), вторым стал австралиец Тоби Прайс (+1.05), третьим — американец Рики Брабек (+2.50). Корнехо лидирует в общем зачете (32:00.11), за ним идут Прайс (+1.06) и британец Сэм Сандерленд (+5.57).