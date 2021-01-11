Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Йокерит
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Бетис
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
16:57 (мск), источник: ТАСС

Экипажи «Камаз-мастер» заняли первые три места на втором подряд этапе «Дакара»

ТАСС, 11 января. Экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Антона Шибалова стал победителем восьмого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Он прошел спецучасток 453 км за 3 часа 19 минут 40 секунд. Второе и третье места заняли экипажи «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова (+2.19) и Дмитрия Сотникова (+2.28), Айрат Мардеев показал седьмое время (+10.37). В воскресенье экипажи «Камаз-мастер» также заняли все места на подиуме.

В зачете грузовиков лидерство удерживает Сотников (32:34.18), далее идут Шибалов (+43.28) и Мардеев (+1:13.15), Каргинов располагается на седьмом месте (+2:35.55).

Француз Александр Жиру выиграл этап в зачете квадроциклов (4:20.40), второй результат показал аргентинец Мануэль Андухар (+1.12), третье место занял чилиец Джованни Энрико (+1.17). Общий зачет возглавляет Андухар (40:08.45), далее идут Жиру (+19.43) и Энрико (+26.00).

Среди мотоциклистов лучшее время показал чилиец Хосе Корнехо (3:08.40), вторым стал австралиец Тоби Прайс (+1.05), третьим — американец Рики Брабек (+2.50). Корнехо лидирует в общем зачете (32:00.11), за ним идут Прайс (+1.06) и британец Сэм Сандерленд (+5.57).

Протяженность следующего этапа составит 465 км. Ралли «Дакар» завершится 15 января.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Наши победы в спорте, которые вы могли упустить за праздники
Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Рекордные трансферные окна РПЛ. Клубы закупались на 284 млн евро
Скандал в КХЛ: арбитры пропустили шесть удалений в одном матче
Президент UFC постарается уговорить Хабиба возобновить карьеру
Крутую спортивную куртку Xiaomi продают по минимальной цене
Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь